Yalnızlaşmada suçlu modernleşme mi?

Bir araştırma şirketi akrabalık ilişkileri ile ilgili çalışma yapmış. Sonuç, Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından kültürel erozyon olarak yorumlanmış.

Akraba ilişkilerinin zayıflamasını modern toplumların doğal getirisi olarak yorumlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Modernizm bizi bencilleştirdi. Bireyselleşmeyi bencilleşme gibi anladık, paylaşım azaldı.

Sosyal çabalar azalıyor ve bu akrabadan uzaklaşmaya sebep oluyor. Doğu toplumlarında modernizmden sosyolojik açıdan en çok etkilenen toplum olduk" ifadelerini kullanmış.

GENÇLER AKRABALARI İSTEMİYOR

Türkiye genelinde 3 bin 30 kişiyle yapılan araştırmada sorulan sorular şunlar...

Akrabanızla aynı apartmanda/mahallede/ semtte oturmak ister misiniz? 55 yaş üstü katılımcıların yüzde 61'i akrabalarıyla aynı apartmanda / semtte oturmayı isterken, 18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 55'i istemiyor.

"Akrabalarınızla ilişkilerinizi genel olarak nasıl tanımlarsınız?" sorusunun cevabı ise yıllara göre farklılık gösteriyor.

Covidden sonraki süreçte insanların akrabalara sarıldığı görülmüş. Araştırmanın sonucunda kadınların erkeklere göre akraba ilişkilerinin daha güçlü olduğu da ortaya çıkmış. Ayrıca gençler akrabalarından daha uzak dururken yaşlılar ise kendilerinin yalnız bırakıldığını söylüyor.

Bunlar araştırmanın ortaya koydukları...

KENDİ SARMALINDA KAYBOLMAK

Peki kendi hayatımıza dönüp baktığımızda akraba ilişkilerimiz nasıl? Kendi adıma akrabalarına çok düşkün bir ailede yetiştiğim için benim de akraba ilişkilerim kuvvetli. Biz öyle olduğumuz için çocuklarımız da o şekilde yetişiyor şimdilik. Ama tabii kendi kanatları ile uçmaya başladıklarında ne olur bilemem.

Modern hayatta akraba ilişkilerini dengelemek gerçekten zor. Mesafeler, günlük rutinlerin fazlalığı filan derken insan kendi sarmalında kaybolup gidiyor.

NE ÇABUK UNUTTUK YALNIZ GÜNLERİ?

Ama kendime bakarak şunu söyleyebilirim ki yetiştirilme tarzı bunların hepsinden önemli. Eğer empati duygusu ve insan ilişkileri güçlü bir ailede büyüyorsanız siz de öyle oluyorsunuz. Yani suçu hemen modernleşmeye atmanın bir anlamı yok. İşimize gelmeyince modernleşme ve teknoloji 'tü kaka', işimize gelince mükemmel. Teknolojiyi, uzakları yakın etmek için kullanmadık mı pandemide?

Ne oldu, o zaman insana ihtiyacımızın ne kadar büyük olduğunu anlamadık mı? Ne çabuk unuttuk eve kapandığımız yalnız günleri? Bu yüzden iş yine insan ilişkilerinde bitiyor. Siz nasılsanız yetiştirdiğiniz nesil de öyle oluyor.