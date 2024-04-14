Aklımı karıştıran sıfat ve eylemler

Hayvansever... Bu kelime bana çok saçma geliyor. Çünkü mesela insansever diye bir tanımlama var mı? Yok çünkü insan sevmeme gibi bir lüksümüz yok.

Bazılarını sevmeme ve sevmediklerimizle sohbet etmeme hakkımız tabii ki var. Ama onları sevmiyoruz diye hapsedebiliyor ya da öldürebiliyor muyuz? Hayır. Hayvanlara dokunmaktan korkabilirsiniz, yaklaşıp onları sevmek zorunda ya da evinizde beslemek zorunda da değilsiniz. Ama onların varlığını ve bu dünyada birlikte yaşadığımızı kabul etmek zorundasınız. Sevseniz de sevmeseniz de onlara eziyet etme ya da onları öldürme hakkınız yok. Hayvansever kelimesini genellikle hayvanların bakımı için çaba harcayan, dilleri olmayan bu canlıları haksızlıklar karşısında savunun kişiler için kullanıyorlar. Ki bence onları tanımlayacak sözcük "vicdanlı insan!"

TEŞEKKÜR YERİNE CEZA

Ankara'da bir müstakil evinin bahçesinde 180 köpeğe gönüllü bakan bir kadına 865 bin 800 lira ceza uygulandı. Gerekçe olarak köpeklerin toplu şekilde havlayarak çevreyi rahatsız etmesi gösterildi. Üstelik 10 yıldır sokak köpeklerinin bakımını üstlenen bu kadın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eğitimlerine de katılarak hayvanları koruma görevlisi belgesi aldı diye cezası iki katına çıkarılarak 1.7 milyon TL ödemesi istendi. Daha fazla sahipsiz köpeğe yardım edebilmek için kırsal alanda müstakil bir eve taşınan, çoğunluğu kanser, engelli, yaralı ve bakıma muhtaç 180 köpeğe bahçesinde bakan bu insana vicdanlı insana teşekkür etmesi gereken yerde ceza kesenlere ne denmesi gerektiğine bir türlü karar veremiyorum.

Hayvansevmez olur mu mesela? Ya da kısaca sevgisiz? Peki ya nankör?