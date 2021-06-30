Federal Açık Piyasa Komitesi Haziran toplantısında beklendiği gibi "federal fonlama oranını" değiştirmedi, yüzde 0-0,25 seviyesinde tuttu. Pandeminin başlamasından sonra kısa süre içinde iki olağanüstü toplantı ile zaman kaybetmeden bu düzeye çekmişti. Büyük olasılıkla bu yıl sonuna kadar da değiştirmeyecek.

Buraya kadar bir sorun yok ve piyasa beklentileri ile de uyumlu. Aktörlerin görmek istediği Komitenin yapacağı projeksiyonlar ve toplantı sonrası Başkan Powell'ın vereceği mesajlardı.

Komite üyeleri Mart toplantısında yaptığı gibi bir önceki öngörülerini yine faiz artırımına işaret eden yönde revize ettiler bir önceki tahminlerine göre. Büyüme hızı geçen yılın sonlarında 2021 yılı için yüzde 2,5'lar seviyesinde idi. Mart ayında bunu yüzde 6,5'a yükselttiler.

Son olarak da yüzde 7 oranında büyüme tahmini ağırlık kazandı yıl sonu için.

İşsizlik seviyesi ile ilgili beklentilerinde bir değişikliğe gitmediler ve yüzde 4,5 işsizlik oranını bu toplantıda da korudular.

BU YIL ARTIRIM YOK

Piyasaların büyük oranda yoğunlaştıkları enflasyon öngörüleri Komite üyelerince bir kez daha yükseltildi. Tüketici fiyat endeksinin yıl sonunu yüzde 3,4'den, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3'den kapatması tahmini ağırlık kazanmış.

Komite üyelerinin bu öngörüleri doğal olarak federal fonlama oranı projeksiyonlarının da değişmesine neden oldu.

Nokta grafik ile duyurdukları bu yıl, 2022 ve 2023 sonu faiz beklentileri şöyle; 2021'de üyelerin tamamı yüzde 0-0,25 aralığının değişmemesinden yanalar. Ancak gelecek yılın sonunda 5 üye 25 baz puan faiz artışından yanalar. Hatta 2 üye daha şahin görüş vermişler;

2022'de fonlama oranının yüzde 0,50-0,75 bandına gelmesini istemiş. Bir sonraki yılda yani 2023'de piyasa aktörlerinin de tahmin ettiği gibi 5 üye hariç tamamı faizin kesinlikle artmasını talep ediyorlar.

GÜÇLÜ DESTEK SÜRECEK

Başkan Powell'ın konuşması daha önce Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamalarının tersine ılımlı ve piyasa dostu tonda idi.

Powell ekonomide toparlanmanın tamamlanmadığını, risklerin devam ettiğini ve ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. En fazla olumlu yol aldıkları emek piyasası ile ilgili bile temkinli konuşmaya özen gösterdi. İşgücü piyasasının iyileşme hızının stabil olmadığının altını çizdi konuşmasında.

Yine de işgücünde iyileşmenin pandemi sonrası normalleşme ile salgından oldukça fazla etkilenen sektörlerin toparlanacağını ve aynı zamanda istihdam büyümesi üzerinde baskı yaratan faktörlerin önümüzdeki aylarda azalmasını beklediklerini de ekledi.

ŞİMDİDEN ÖNLEM ALMALI

Sadece enflasyon konusunda biraz şahindi Powell. Zaten bu kadar belirgin değişikliğin olduğu enflasyon cephesini de farklı lanse edemezdi.

Enflasyonun son aylarda kayda değer şekilde artmasının önümüzdeki aylarda yüksek seyretmeye devam etmesi olasılığının yüksek olduğunu sanki bir mesaj gibi iletti.

Bir yerde yakında olmasa da enflasyonun izlediği patikanın gelecek yıl itibarıyla para politikalarında normalleşmeyi zorunlu kılacağını dile getirdi.

Görüldüğü gibi FED'in tapering ile yani aylık 120 milyar dolar tahvil alımını azaltarak başlayıp sonrasında faiz artırımlarını gündeme alacağı artık netleşti.

Tabi ki bu aksiyonlar doların değerlenmesine katkı yapacak.

Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şimdiden TL'yi ve rezervlerini güçlü kılacak önlemleri alması gerekiyor. Eğer sadece ekonominin iç dinamiklerine göre hareket ederse kur tarafındaki basınç ne yazık ki yükselir.