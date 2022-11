Borsa açık ara lider

Her ay TÜİK tarafından yayınlanan 'Finansal Araçların Reel Getirileri' çalışmasının Ekim verilerinden de sürpriz çıkmadı. Borsa yaklaşık bir yıldır olduğu gibi enflasyon sonrası getirilerde yine ilk sırayı almış. Aylardır sadece manipülasyon iddialarında fren yapan ve bu kısa sürede gerileyen borsa, deyim yerinde ise soluksuz bir şekilde yükselişini sürdürüyor.

Tasarruf sahiplerinin bir yerde alternatifsizlikten yöneldikleri hisse senedi yatırım tercihleri daha önce hiç hisse senedi almamışlar dahil toplumun her kesimine hızla yayılıyor. Okulda öğrencilerim, whatsapp gruplarımızdaki arkadaşlarım her fırsatta fikrimi soruyorlar. Tabii panikleyen ve furyadan faydalanamadığını düşünenler daha kestirme yol öğrenmeye çalışıyorlar. 'Hangi sektörü ya da hisse senedini alırsam şu kadar sürede paramı iki katına yükseltirim' gibi absürt soruları da yanıtlamak durumunda kalıyorum.

AYLIK GETİRİ %8'İ AŞMIŞ

Aslında kısa yoldan ve hızlı şekilde para kazanma isteğini, daha doğrusu iyice yayılmış olan bu psikolojiyi çok da eleştirmemek lazım. Çünkü gelirler çok aşındı.

Hesap yaptığımızda bırakın ev ve arabayı, telefon ve bilgisayar almak ya da eskimiş olan bir elektrikli ev eşyasını değiştirmek için birkaç yıldan fazla maaşımıza ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini görüyoruz.

Enflasyon karşısında aşınan gelirleri telafi etmenin yolu da hisse senedi gibi riski yüksek, tabii bu yüzden de getirisi yüksek finansal araçlarla mümkün olabiliyor.

Ekim ayında BİST 100 Endeksi'nin enflasyondan arındırılmış getirisi yüzde 8.58 olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ancak 6 aylık süreçte TL mevduat veya kur korumalı mevduatların enflasyon öncesi, yani nominal getirisi yüzde 8.5'leri buluyor.

Reel getirisi ise yüzde -2.30. Diğer TL aracı olan devlet iç borçlanma araçlarının reel getirileri de aynen mevduatlar gibi negatifte; yüzde 2.39. Altın da borsaya alternatif olamıyor yılbaşından bu yana.

Külçe altının Ekim ayındaki enflasyon sonrası getirisi yüzde -3.66 olmuş. Bu performansla altın son üç aydır listenin sonundan kurtulamıyor.

TÜİK verilerine göre 3 ve 6 aylık süreçteki finansal araçların reel getirilerinde de resim pek değişmiyor. TL mevduatları, döviz ve altın getirileri yine negatifte kalmış. Sadece devlet tahvili getirileri 6 ayda artıya çıkabilmiş. Bunun nedenini daha önce vurgulamıştım. Tahvil faiz oranları gerileyince mevcut tahvillerin değeri yükseliyor. Piyasa faiz oranları ile tahvil arasındaki bu negatif korelasyon sonucunda tahvil getirisi de enflasyon sonrasında artı seviyelere çıkabiliyor.

AMAN DİKKAT!

Peki resim böyle mi kalacak? Borsa hep yükselecek mi?

Şu gerçeğin altını çizelim. Borsada çok büyük oranda yerli yatırımcılar işlem yapıyor. Yabancı yatırımcıların hisse senedi pozisyonları 20 milyar doların altına gerilemiş durumda. Her ne kadar tamamen yerli yatırımcılar kalmış olsa da işlem hacmi 100 milyarları buluyor. Yüksek işlem hacmi yukarı yönlü hareketin devam edeceğini gösteriyor. Aynı zamanda üçüncü çeyrek bilançoları da olumlu gelmeye devam ediyor. Kısacası borsanın kat edecek biraz daha yolu var.

Borsa geneli için yapmaya çalıştığım yorum kesinlikle her hisse senedinin yükseleceği anlamına gelmiyor. Riskli yatırım araçları olduğu için tercih edilecek hisse senetlerine dikkat etmeniz gerekiyor.