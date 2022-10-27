Hisse senetleri için uygun bir zemin oluşuyor

BIST için daha nasıl uygun zemin olsun dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız.

Bu yıl içinde soluksuz yükselen tek borsa unvanını koruyor.

Sadece kısa süreliğine manipülasyon iddiaları girdiğinde 3 bin 100'lere çekilmişti. Ama hızlı bir toparlanış ile bıraktığı 3 bin 700'lere yeniden gelmişti. Yazımı kaleme alırken de 4 bini zorluyordu.

Büyük olasılıkla siz okurken 4.000'e ulaşmış belki de aşmış olacak.

Dolayısıyla uygun zemin yurtdışı özellikle ABD borsaları için oluşmaya başladı demeliyim. Yoksa BİST zaten bir süredir uygun zeminde yol alıyor.

Peki ne oldu da küresel piyasalar için uygun zemin oluşmaya başladı?

FED'in faiz artırım sürecinde biraz fren yapacağı, arka plana ittiği büyümeyi de fiyat istikrarı hedefi ile gözeten politikaları benimseyeceği beklentilerinin ağırlık kazanması hisse senetleri için ılımlı bir hava yaratıyor.

Bölge FED başkanlarının açıklamalarından yüzde 4,5'lara çekilecek faizlerin yeterli olacağı ve bu noktada FED'in fren yapacağı anlaşılıyor.

Hatta bu fırsatı değerlendirmek isteyen piyasalar şimdiden Kasım toplantısı için 75 baz puanlık faiz artış olasılığını yüzde 30'a kadar indirdiler.

ŞİRKETLERİN MALİ PERFORMANSLARI

4 Kasımda Komite toplantısı sonrasında hem kararı hem de Powell'ın açıklamalarından FED'in bakış açısını göreceğiz.

Eğer piyasalar yanılmaz ve beklentiler gerçekleşirse FED yeni yıl ile beraber daha piyasa dostu para politikalarına geçiş yapacak. Uygun zeminin oluşmasında FED'in ılımlı politikalara geçişi kadar borsa şirketlerinin gösterdiği mali performanslar da etkili oluyor.

Şu sıralar ABD'de bizde olduğu gibi bilanço dönemi. Trilyon dolarlar civarında piyasa değerine sahip şirketler finansallarını açıklıyorlar.

Gerçekten sıkılaştırılmış politikalara rağmen fena sayılmayacak performans göstermiş ABD ekonomisinin amiral gemileri. Gelirleri, brüt karları ve şirket değerlemesinde dikkate alınan faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) gibi parametreler hem NASDAQ hem de S&P 500'ün yukarı yönlü potansiyeli olduğunu açıkça gösteriyor.

Hisse senedi fiyatlarının ucuz ya da pahalı olduğunu yansıtan fiyat kazanç oranları da bu gerçeği teyit ediyor. NASDAQ 100 endeksinin şuan ki F/K oranı 23.07 seviyesinde. Geçen sene bu zamanlarda bu oran 35,47'lerdeymiş.

S&P 500 Endeksinde yer alan şirketlerin ortalama F/K oranı 18.27. Yani NASDAQ 100'deki şirketlere göre fiyat açısından cazip olduğu görülüyor. Geçen sene ise oran 30.45 düzeyindeymiş. Aynı şekilde S&P 500'ün de yukarı yönlü marjının olduğu açık. Tabi bu yorumları diğer faktörler sabitken sadece bu oranı dikkate alarak yapıyoruz.

AVRUPA PİYASASI HİSSELERİ VE ALTIN

ABD hisseleri için iklim ılımanlaşmaya başladı. FED de beklentileri boşa çıkarmaz biraz şahin tutumundan taviz verirse yılsonu beklentileri NASDAQ 100 için 10.400 ve S&P 500 için 3.600 seviyeleri rahatlıkla aşılabilir. Ancak Avrupa hisseleri için bu denli uygun bir zemin görünmüyor.

Çünkü büyümeye yönelik öncü göstergelerden iyi sinyaller gelmiyor.

Durgunluğa girmese de potansiyellerin çok altında bir büyüme olasılığı Avrupa ekonomileri için güçleniyor. Stoxx 600 Endeksinin bir yıllık performansı negatif yüzde 15'lerde. Dolaysıyla yukarı yönlü potansiyeli fazla değil.

Son olarak böyle bir konjonktürde altının nasıl konumlanacağına değineyim. Altının faizlerle güçlü negatif ilişkisi var. FED'in şahin duruşunu yumuşatarak hisse senetleri için açacağı alandan altın da kısmen yararlanacaktır.