İZTARIM eski Genel Müdürü tutuklandı

İzmir'de iki ihalede 'edinimin ifasına fesat karıştırma' iddiası ile Büyükşehir Belediyesi şirketi İZTARIM ile Konak Belediyesi ve bazı mühendislik firmalarına operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında İZTARIM eski Genel Müdürü Murat Onkardeşler ile Konak Belediyesi AR-GE Müdürü K.B.K.'nın da yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Onkardeşler ile Miraç Mühendislik firması temsilcisi Ahmet Akgül tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Başsavcılık, İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve Konak Belediyesi'nde AB tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine iki farklı soruşturma başlatılmıştı.