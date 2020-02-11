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Anasayfa > Yazarlar > Balüzümlü şanslı
Balüzümlü şanslı ERGUN ONARIR Balüzümlü şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.02.2020, 00:00

1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Turbo Gülü, Hafidekız, Kudret Hanım, Damlakız ve Sebina Kızı öncelikli isimler. Yağmur Tanesi ve Serpin Tay geniş oynayanlara.

2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap kapışmasında Süper Baba, Bayramhan, Star Scream ve Özdemir Bey öne çıkıyor. Levent Bey sürprizde. 3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Özbatu, Prenses Aslı ve Katı Semih çekişmesine Derin Mavi de katılabilir.

4.AYAK: Kupalı yarışta Valente ve Barikat kapışmasını izleyeceğiz. Hayalet Kız sürprizi sevenlere!

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu yükselten Balüzümlü kazanmaya yakın. Tek yazılabilir.

6.AYAK: 2 şartlı yarışta Asi Fırat, Badıllı Beyi, Haydi Dizdar, Pokerci, Elife Anne ve Akdeniz Fırtınası kapışması yaşanacak. İyi şanslar.

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