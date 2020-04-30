Türkiye korona virüs salgınına karşı başarılı bir mücadele verip üstüne 55 ülkeye yardım gönderirken içimizdeki 'troller' maalesef işin artık suyunu çıkardı. Muhalefet adı altında o kadar yalan yanlış iddialar ortaya atılıyor ki, insanlar neredeyse devreleri yakıyor!

Tamam, ülkemizde ifade özgürlüğü var ama bu özgürlük saçma sapan konuşarak bu kadar da istismar edilmez ki!



MB'NİN ESKİ BAŞKANI TROLLEDİ

Kulaklarımız şu 1.5-2 ayda neler duydu neler. İstanbul'da sefer sayısı azaltıldığı için tıklım tıklım olan belediye otobüslerinin Büyükşehir Belediyesi'ni zor durumda bırakmak isteyen AK Partililer tarafından organize bir şekilde doldurulduğu söylendi. İsveç'te Kovid-19 tedavisi yapılmayınca devletin ambulans uçakla ülkeye getirdiği hastanın Sağlık Bakanı'nın köylüsü olduğu bile iddia edildi.

Üstelik bunu bir dönem Merkez Bankası'na başkanlık etmiş İP'li Durmuş Yılmaz ortaya atarak trollük yaptı.



0.021 YALANI PATLADI

Ünlü muhalif kalemşörler Yılmaz Özdil ve İsmail Saymaz gibilerinin Türkiye'de açıklanan korona virüsten ölüm oranlarının vaka sayısına 0.021 oranıyla sabitlendiği yalanının da kocaman bir kuyruğu olduğu kısa sürede anlaşıldı. Hele İsmail Saymaz'ın bir muhalif kanalda birlikte program yaptığı gazeteci arkadaşıyla canlı yayında bir türlü 0.021 oranını hesaplayamayarak imza attıkları rezalet de cabası oldu. Daha böyle onlarca yalan ortaya atıldı.



CHP'Lİ YARKADAŞ TÜY DİKTİ

Önceki akşam ise, skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş tüyü dikmeyi başardı. Bir de iddialı iddialı "Şimdi Türkiye söylediklerime kilitlenecek" diyen Yarkadaş, "Deniliyor ki yapılan test sayısını 444'le çarpın korona virüsten enfekte olmuş insan sayısını bulursunuz. Bu sayı 40 milyon.

52 milyona ulaştığımızda bu belayı atlatacağız" diyerek izleyicilerin beyin devrelerini yaktı. Yarkadaş'ın bu sözleri programa konuk olarak çağrılan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Serdar Savaş'ı bile çıldırttı. Bence bu saçmalama da bardağı taşıran son damla oldu. Artık bu iş muhalefetlikten çıkıp psikiyatrinin konusu haline gelmeye başladı. Bu tür zırvalamaların önüne geçebilmek için ne yapılabilir bilmiyorum ama herkesin ciddiyetini takınmasının zamanı geldi de geçti bile.



AKŞENER KÖŞEYE SIKIŞTI

İP lideri Meral Akşener, önceki akşam katıldığı TV programında bir seyirci tarafından fena köşeye sıkıştırıldı.

Seyircinin, "Madem Sağlık Bakanı ve Bakanlığın yaptığı işleri doğru buluyorsunuz. O Bilim Kurulu üyelerini atayan, o Sağlık Bakanını göreve getirenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu neden göz ardı ediyorsunuz?" sorusuna cevap veremeyen Akşener, uzun süre kahkahalar atarak güldü. Akşener'in bu gülüşü bana ergenlerin genelde cevap veremeyeceği bir soru karşısında zaman kazanmak için bir refleks olarak attıkları gülüşü hatırlattı.



İZMİR İÇİN GÜZEL HABER

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme için hazırladığı dev turizm projesinin akıbetinin korona virüs salgınının ardından ne olacağı merak ediliyordu. İzmir'de konuyla ilgili kuruluşların yetkilileriyle online bir toplantı yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projeye ara verilmeyeceğini duyurdu. Bu güzel habere CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de, "Birlikte çalışma iradesi ile kazanan İzmir olacak" diyerek destek vermesi bir başka önemli gelişme oldu.



Bu proje İzmir'in kurtuluşu olacak.