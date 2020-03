Türkiye'de artık bazı meslek örgütlerinin var olup olmaması gerektiğinin konuşulma zamanı geldi de geçiyor bile. Çünkü, bazı meslek örgütleri, kalkınmadan terörle mücadeleye kadar her konuda bu ülkeye zarar veriyor. İşte bunların başında da maalesef Türk Tabipler Birliği (TTB) geliyor. Türkiye'nin güvenliği için terör örgütüne karşı yaptığı harekatları bile "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek karalayan TTB, şimdi de korona virüs nedeniyle oluşturulmak istenen kaosa yüksek sesle katıldı.



KAOS TELLALLIĞI

Günlerdir korona virüs tehlikesi konusunda halkı bilinçlendirme, devletin atacağı bilimsel adımlara destek olma yönünde hiçbir adım atmayan bu örgüt, dün yaptığı çıkışla adeta bardağı taşırdı.

Neymiş... Duyumlar alıyorlarmış, Türkiye'deki korona virüs vaka sayısı resmi rakam olan 18'den fazlaymış.

Ayrıca bir büyük kentte korona virüs vakalarında patlama yaşanıyormuş...

Günlerdir gerçek bilim adamları, gerçek hekimler dünyayı kasıp kavuran bu salgına dur diyebilmek için canla başla çalışıyor, halkı bilinçlendirmek için uğraşıyor ama sicili kabarık TTB, 'duyum aldım' diyerek bu ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyor.

Yazıklar olsun!



NASIL BİLİM ADAMI?

Bu nasıl meslek örgütü, bunlar nasıl bilim adamı? Yaptıkları düpedüz sorumsuzluk...

Her şeyden önce bilim adamı 'duyumla' hareket etmez. Somut verilerle hareket eder. Bunlar bilimin en temel kuralını bile bilmiyor.

Hem adama sormazlar mı "Binlerce üyeniz var, eğer gerçekten vaka sayısı fazlaysa bunu belgesiyle ortaya koyun da bilelim" diye.

Hangi ilde vaka sayısında patlama yaşanıyormuş hadi açıklayın da görelim...

Siz, bilim insanları olarak gurur kaynağımız olacağınıza bu açıklamalarınızla adeta utanç kaynağımız oluyorsunuz... Siz bir halk sağlığı sorunu değilsiniz de nesiniz?



Çocukları öldürmeyen virüs...

Ünlü şair Nazım Hikmet'in Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla ölen küçük bir kız çocuğunun ağzından yazdığı meşhur 'Kız Çocuğu' şiiri beni her zaman duygulandırmıştır. Hele o "Çocuklar öldürülmesin / Şeker de yiyebilsinler" dizesi çok vurucu gelir bana. Maalesef dünyanın neresinde bir felaket yaşansa en fazla etkilenenlerin başında çocuklar gelir. Büyüklerin yaptıkları kötülüklerin cezasını hep çocuklar çeker... İşte son yıllarda Suriye'de yaşanan savaşta da felaketin en büyüğünü çocuklar yaşadı. Ailesiyle birlikte yeni bir hayata gitmek isterken Ege Denizi'nde boğulan Aylan Bebeğin, sahilde cansız bir şekilde yüzükoyun yatarken çekilmiş o fotoğrafı Nazım'ın 'Kız Çocuğu' şiirinden daha da fazla etkilemiştir hepimizi. İşte şimdi dünyayı pençesine alıp kavuran korona virüsün bir tek çocuklar üzerinde etkili olmaması o kadar manidar geliyor ki bana... Dünya yanıyor, bugüne kadar küçüklerin ölümünü durdurmak için kıllarını kıpırdatmayan büyükler ölüyor ama çocuklar yaşıyor.



Bu nasıl iş Deniz Yücel?

Türkiye, korona virüse karşı seferberlik başlatırken CHP'nin haftasonu hem İzmir hem de İstanbul'da yaptığı İl Kadın Kolları seçimlerini ertelememesi yanlıştı. Çok mu acelesi vardı? Alt tarafı bir koltuk... Bu konuda herkes İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, es geçiliyor. Kaftancıoğlu kongreye bizzat katıldı neticede. Ama Deniz Yücel, kendisi virüs kaygısıyla kongreye gitmedi ama çıkıp ertelenmesi için bir adım da atmadı... Önce Yücel eleştirilmeli...