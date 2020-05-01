Türkiye, korona virüsle mücadelede olumlu bir aşamaya geldi. Bazı uzmanlar Mayıs'ın ortasından itibaren vaka sayılarının daha da azalacağını, Haziran ayından itibaren ise yavaş yavaş normale dönüş adımlarının atılabileceğini belirtiyor.

Tabii rehavete de kapılmamak lazım ama umarız bir aksilik yaşanmaz ve bu öngörüde bulunan uzmanlar haklı çıkar.



BELEDİYELER NE YAPTI?

Dün gazetemizde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte büyük bir seferberlik başlattığı haberi yer alıyordu. Peki İzmir'deki belediyeler ne yapıyor?

İzmir, insanların mümkün olduğunca dışarı çıkmadığı, hatta hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulandığı şu 1.5 aylık süreci doğru değerlendirdi mi? Birçok yeri döküldüğü açık bir gerçek olan kentin eksikliklerinin giderilmesi açısından adımlar atıldı mı?



PR ÇALIŞMASINA DÖNDÜ

Maalesef bu soruya evet diyebilmek mümkün değil. Tamam, Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerin vatandaşlara yardım etme ve erzak paketi ulaştırma gibi birçok faaliyeti oldu. Doğal olarak öncelik buna verildi. Hatta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı açılardan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'ne göre fark yarattığı noktalar da oldu. Ancak "Alan el veren eli görmeyecek" diye sözler verilse de bu yardım çalışmalarının büyük bölümünün Başkan Tunç Soyer'in PR çalışmasına çevrildiğini söylemek yanlış olmaz. Birçok ilçe belediye başkanı için de aynı durum geçerli.



ÇALIŞMALAR YETERLİ DEĞİL

Oysa yardımları yaparken belediyelerin yine asli işleri arasında yer alan altyapı hizmetleri de bir şekilde düşünülmeliydi.

Fakat, ilk günlerde sokakların yıkanması dışında, maalesef kent için büyük çaplı hiçbir çalışma yapılmadı. Koskoca 1.5 ay küçük pansumanlar haricinde altyapı çalışmaları açısından boş geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında 12 bin ton asfalt serimi yaptığını, 180 su arıza müdahalesi ve 441 kanala bakım ve onarım yaptığını açıkladı ancak İzmir'in büyüklüğü göz önüne alındığında bunların çok yetersiz kaldığı çok açık.



VERİMLİ KULLANILMADI

Oysa, Soyer ve diğer belediye başkanları şu 1.5 ayı İzmir'in altyapı problemini büyük oranda çözmek için bir imkan olarak da kullanabilirdi. Örneğin, İzmir'in çukur ve kasislerden birçok noktada saç baş yoldurtan yolları elden geçirilebilirdi.

Kazılacak yerler kazılıp yer altında yenilenmesine ihtiyaç duyulan altyapı iyileştirilebilirdi. Bu açıdan kentin 1.5 ayı maalesef verimli kullanılamadı.



FIRSATA ÇEVRİLSİN

Yazının girişinde de belirttiğim gibi, Haziran ayı başından itibaren normale dönüşün başlama ihtimali olduğu düşünüldüğünde İzmir'in önünde çok iyi değerlendirmesi gereken 1 ay daha var.

Biz buradan başta Başkan Soyer olmak üzere tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunuyoruz. Tabi ki, yardım çalışmaları ara verilmeden sürdürülsün, öncelik bu olsun ancak öte yandan kentteki altyapı için de bir seferberlik başlatılsın. Bari şu 1 aylık süre fırsata çevrilsin. Artık kente dışarıdan gelen bazılarına "İzmir kocaman bir köy" yakıştırmasında bulunacak fırsatı vermeyelim. Yoksa ileride bugünleri boş geçirdiğimiz için çok hayıflanırız.