Menderes’teki “ballı arsa” da aydınlatılmalı

İzmir siyaseti, Menderes Belediyesi'nde bugün yapılacak Başkanvekili seçimine odaklandı. Doğrudur, önemli bir seçimdir. Ancak ondan daha önemli olan ve seçimin gölgesinde kalmaması gereken rüşvet, haksız kazanç gibi iddiaların yer aldığı soruşturmadır. Yani tüyü bitmemiş yetimin yenildiği iddia edilen haklarının hesabının sorulmasıdır. Bugünkü manşetimizde Menderes Belediye Başkanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'nca uzaklaştırılan Mustafa Kayalar ve yine aynı şekilde görevinden uzaklaştırılan CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç'in ilçede inşaatı yasalara aykırı yapıldığı belirtilen 5 yıldızlı otelin sahipleriyle girmiş oldukları iddia edilen rüşvet ilişkisi var.



YARGI KARAR VERECEK

İddiaya göre işin içinde Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar ve kayınpederi Ruhi Durak da var. Kayalar ve ailesi ile Ertan Güleç, bu otel inşaatına göz yumma karşılığında Bodrum'da birer villa aldıkları yönündeki suçlamasından aklanabilecekler mi? Bunun cevabını bağımsız yargı verecek.

Öte yandan AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı bir açıklama yaptı ve yine Kayalar ile Meclis üyesi arkadaşı CHP'li Hasan Yücel Kara ile ilgili "ballı arsa" iddiasını gündeme getirdi.

Artçı'nın iddiasına göre, söz konusu kaçak oteli inşa eden şirketin büynesinde yer aldığı grubun Menderes'te bir arsası var ve burada da 6 villa inşaatı sürüyor. Artçı, bu villa inşaatlarının da Başkan Kayalar'la bağlantılı olduğunu öne sürüyor...



MARKET ÇALIŞANI ÜZERİNE

Şunları söylüyor: "Menfaat sağlama anlayışını yakınları dışında mecliste birlikte hareket ettiği bazı siyasi yoldaşlarına ve arkadaşlarına da öğreten Sayın Kayalar'ın talimat ve direktifleri doğrultusunda otel yatırımı yapan söz konusu şirketin Menderes'te bulunan başka bir arsasına villa inşaatı yapılmıştır. Aynı turizm grubuna ait bu arazi üzerindeki inşaatın kabası bitirilmiş, ön satışları şimdiden yapılmaya başlanmıştır. Sayın Kayalar'ın yakın arkadaşı olan Belediye Meclis Üyesi Hasan Yücel Kara'nın geçmişte market işletmeciliği yaptığı dönemde yanında çalışan şahıs üzerine kurulan inşaat şirketi söz konusu arsa üzerinde 6 adet villa projesi yürütmektedir."



"MARKASI KARA'YA AİT"

Aynı şahıs üzerine kurulan Cumaovası Sosyal Tesis İşletmeleri A.Ş isimli şirketin daha önce belediye tarafından hibe alınarak belediye şirketi haline getirildiğini belirten Artçı, bunun aradaki ilişkinin apaçık göstergesi olduğunu ifade etti. Artçı, "Sayın Kayalar'ın görevden alınmasına sebep olan otel grubunun ilçe merkezindeki arsası, başkanı olduğu belediyenin tüm sosyal tesislerini işleten şirketi kuran ve bağışlayan kişiye sunulmuştur.

Söz konusu belediye şirketi Cumaovası A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı sıfatını taşıyan meclis üyesinin sosyal medya hesaplarında ve kartvizitinde 'Left İnşaat' markası bulunmaktadır. İnşaat projesi de bu marka adı altında gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yani Menderes'te kurulduğu iddia edilen çark, sadece kaçak otel inşaatına göz yumma ve karşılığında rüşvet olarak villa almayı değil onu da aşan bir boyut taşıyor. Artçı'nın dile getirdiği iddiaların da araştırılması ve aydınlığa kavuşturulması şart. Bu süreçte bağımsız yargının en doğru kararı vereceğine inanıyoruz.