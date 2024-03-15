İzmirli iş insanlarının başkanı ‘Bayan Gökdelen’

İzmir'de büyük sermaye sahipleri ve zengin ailelerin emlak işlerinde kilit rol oynayan iki kadından söz etmek istiyoruz. Her geçen gün gökdelenlerle dolan İzmir'de, yapılacak büyük gayrimenkul ve benzeri yatırımların dönüp dolaşarak gittiği iki kadın var... Erhan Gülenç'in yazısı.

İzmir gayrimenkul yatırımları açısından fırsatlar sunan bir kent...

Şehrin zenginlerinin önemli bir kısmının da sanayi gibi zahmetli işlerden ziyade zahmetsiz servet getiren gayrimenkule yatırım yapmayı sevdiği de bir gerçek...

Bugün size, İzmir'de büyük sermaye sahipleri ve zengin ailelerin emlak işlerinde kilit rol oynayan iki kadından söz etmek istiyoruz. Her geçen gün gökdelenlerle dolan İzmir'de, yapılacak büyük gayrimenkul ve benzeri yatırımların dönüp dolaşarak gittiği iki kadın var.

'KENT SUÇU' İDDİASI

Birisi geçtiğimiz günlerde İzmir'de 5 binden fazla üyesi bulunan sanayici ve iş insanı derneklerinin (SİAD) bir arada yer aldığı Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanlığı'na seçilen 45 yıllık mimar Semiha Güneş'ten başkası değil. Diğeri de İzmir'de sanayi bölgeleri gibi büyük çaplı yatırımların danışmanlığını yapan yüksek şehir plancısı Meral Celep...

Güneş, piyasada o kadar nam salmış ki, İzmir'de onun içinde olmadığı gökdelen projesinin çok az olduğu belirtiliyor. Güneş için İzmir iş dünyasında 'Bayan Gökdelen' sıfatı kullanılıyor.

İNCE ÇİZGİ AŞILMAMALI

Onlarca gökdelende imzası var. Meslek odaları ve bazı deprem uzmanlarının 'kent suçu' olduklarını iddia ettiği bu tür projelerde hep önemli bir sivil toplum kuruluşunun başına getirilen Güneş'in imzasının olması dikkat çekici. Zaten Semiha Hanım, şirketin internet sitesinde kendisini tanıtırken bile sektörün tanınmış firmalarına ait prestijli yüksek yapılara mimari danışmanlık hizmeti verdiğini özellikle vurguluyor.

Güneş, 2021'de verdiği bir röportajda söylediği şu sözle de içindeki 'gökdelen sevgisinin' ipuçlarını şöyle veriyor:

"Sekiz katlı üç tane binayı yan yana yapacağıma etrafı açık ve ferah olmak şartıyla bir tane 15 katlı yapmayı tercih ederim." Güneş, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.

BASİFED'de yaşanan başkan adaylığı krizi, tarafların Güneş isminde anlaşmasıyla çözüme bağlanmıştı.

Kişinin sivil toplum kuruluşlarında görev almak için en önemli motivasyonu kendisine yeni ticari bağlantılar sağlamak değil topluma hizmet etmek olması gerekir. 'Bayan Gökdelen'i, BASİFED Başkanı olduktan sonra bu gözle daha dikkatli izleyeceğiz...

ÜNLÜ AİLELERİN EMLAKÇISI

İzmir'de gayrimenkul sektörünün diğer bir oyuncusu da yüksek şehir plancısı Melek Celep ise, kendi adını taşıyan danışmanlık şirketinin tanıtımında şu ifadelere de yer veriyor: "Ofisimiz;

İzmir`in köklü ailelerinin sahip olduğu tüm gayrimenkullerin danışmanlığını yapmakta, bu taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri, dava dilekçesi hazırlama, davaya esas teknik rapor hazırlama, Belediyeler ile yazışma yapma vb. danışmanlık hizmetleri vermektedir." O'nun da birçok gökdelende imzası bulunuyor...

Batıçim'e rekabet kıskacı geldi!

Çiftay İnşaat'ın sahiplerinden Sabit Aydın'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İzmir'in en köklü sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Çimento A.Ş'de (Batıçim) Rekabet Kurumu şoku yaşanıyor. Rekabet Kurumu, Aydın'da hazır beton üretimi ve satışı kapsamında faaliyette bulunan çok sayıdaki firmanın birlikte fiyat belirlemek, bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacı doğrultusunda geçtiğimiz Aralık ayında soruşturma açmıştı.

Soruşturma açılan şirketler arasında Batıçim'e ait Batıbeton Sanayi A.Ş de yer alıyordu. Şimdi şok bir şekilde soruşturmaya Batıçim'in kendisi de dahil edildi. Her iki soruşturmanın birleştirilmesine karar verildi. Rekabet Kurumu, bu tür soruşturmaların ardından rekabeti ihlal ettiği tespitinde bulunması halinde firmalara ağır cezalar kesebiliyor. Bakalım, bu soruşturma sonucunda ne çıkacak?

Soyer Ağa sahaya indi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisini aday göstermeyen CHP lideri Özgür Özel'den İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay'a değil İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğe giderek adeta intikam aldı. Soyer, bu icraatının ardından Özel ve Tugay'ın tüm sitem ve taleplerine rağmen şu ana kadar Tugay'a açık destek verecek bir adım atmaktan ısrarla kaçınıyor.

Soyer, önceki gün İzmir'de CHP için nihayet sahaya indi. Ancak yine Tugay için değil Büyükşehir Belediyesi bürokratıyken CHP tarafından Çiğli Belediye Başkan adayı yapılan Onur Emrah Yıldız'a destek için...

FEODAL SİYASET

Bu destekle ilgili dün bütün internet sitelerinde bu fotoğraf yayınlandı.

Soyer açıklamasında "Babası gibi iftihar ettim.

Daire başkanı olarak yaptığı hizmetleri biliyorum, geleceği çok parlak. Size söz veriyorum, sonuna kadar ağabeyi, babası olmaya devam edeceğim" dese de bu fotoğraf biraz kendisinin bugüne kadar çizdiği imaja ters düştü.

Soyer, bugüne kadar İskandinav sosyal demokrat politikacı gibi hareket etti.

Böyle bir imaj oluşturdu.

Oysa bu fotoğrafta 'babalıktan' ziyade feodal kültürdeki 'ağalık' tarzı siyaset yapan bir belediye başkanını andırdı.