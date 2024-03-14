Yeşildere’ye rant hücumu!

Dışarıdan bakıldığında dökülen haliyle vatandaşın içini karartıyor ancak parası olan iş insanları için hiç de öyle değil. Bölge onların içini karartmak bir yana iştahını kabartıyor. Yeşildere'ye müthiş bir hücum var. Hatta öyle ki, bölgede 5-6 yıl önce 2-3 bin lira olan metrekare fiyatları bugünlerde 30 bin liraya kadar çıkmış durumda. Erhan Gülenç yazdı.

İzmir'de şu an kentin en kötü görüntüsüne sahip yeri neresi diye sorsanız büyük bir çoğunluk Yeşildere'yi gösterir. Gaziemir'deki havalimanından kent merkezine geliş istikametinde yer alan Yeşildere, mezbelelik haliyle İzmir'in kanayan yarasıdır. Burhan Özfatura döneminden beri gelen her Büyükşehir Belediye Başkanı bölgede kentsel dönüşüm projesi yapmaktan bahseder ancak şu ana kadar bu konuda bir arpa boyu yol alınamadı.

Büyükşehir Belediyesi yıllardır bu dönüşümü beceremezken mevcut Başkan Tunç Soyer, 2026'da İzmir'in ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanı olarak burayı belirledi ancak o projede de bir ilerleme yok.

İŞTAHLARI KABARIYOR

Yani bölge, dışarıdan bakıldığında dökülen haliyle vatandaşın içini karartıyor ancak parası olan iş insanları için hiç de öyle değil. Bölge onların içini karartmak bir yana iştahını kabartıyor. Yeşildere'ye müthiş bir hücum var. Hatta öyle ki, bölgede 5-6 yıl önce 2-3 bin lira olan metrekare fiyatları bugünlerde 30 bin liraya kadar çıkmış durumda.

Burada başı ise, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan emlakçı Ali Talak başı çekiyor. İzmir'de içlerinde şu an Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanlığını yürüten İZSİAD eski Başkanı Hasan Küçukkurt'un da yer aldığı çok sayıda iş insanı buradan yer topluyor. İZSİAD üyesi iş insanlarının yanı sıra Ali Talak, buraya İstanbul'dan yatırımcıları da getiriyor.

Hatta Almanya'da ikamet eden çok sayıda kişiye bile buradan yer aldırdığı ifade ediliyor. İZSİAD üyelerinin Foça'da kurmak istediği ve tartışmalara neden olan Ekolojik Köy projesinde de başı çeken Talak'ın Konak'taki ofisinde iş insanlarını ağırlayıp Yeşildere'yi pazarladığı kaydediliyor.

Şu ana kadar bu şekilde bölgede 10 bin metrakerinin çok çok üzerinde yer toplandığı belirtiliyor.

İş insanları, gelecek gördükleri yerde tabii ki yatırım yapacaklar.

Yasalar çerçevesinde yatırım yaptıktan sonra diyecek bir şey yok. Ancak, burasının öyle veya böyle eliyle mutlaka dönüştürülmesi de şart. Burayı dönüştürüp kente yepyeni bir görünüm kazandıran belediye başkanının sırtı yere gelmez.

Egeli duayenlere milyarlık halka arz öncesi dava şoku

İş dünyasının Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu, Rona Yırcalı, Samim Sivri ve Uğur Yüce gibi duayen isimlerinin yıllar önce kurduğu Enda Enerji Holding, önümüzdeki günlerde halk arz edilecek. Toplamda milyar liraları bulacak halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldı. Ancak son dakikada Egeli iş insanlarının sorun yaşadığı eski büyük ortak Verusa Holding cephesinden şok bir hareket geldi.

Verusa Holding, Egeli iş insanların elindeki A Grubu hisselere tanınan yönetimin çoğunluğunu belirleme hakkını içeren şirket sözleşmesinin ilgili maddesinin değiştirilmesi ve bu şekilde halka arz yapılmasını istiyordu. Egeli iş insanları ise, bunun A grubu hissedarlar olarak kazanılmış hakları olduğunu belirterek bundan vazgeçmek istemiyorlardı.

Verusa Holding, Egeli iş insanlarını dize getiremeyince yüzde 30 hissesini Margün Enerji A.Ş'ye sattı.

Kendi elinde çok küçük bir hisse kaldı.

ENGELLEMEK Mİ İSTİYORLAR?

Bu süreçte Egeli iş insanları SPK'nın talebi üzerine bu imtiyazların bir kısmından vazgeçtiler ve SPK'nın 2012 yılında halka açık şirketler koyduğu A grubu hissedarların yönetimi belirleme oranını yüzde 50 ile sınırlayan maddesini holding için uyguladılar.

Ancak Verusa Holding cephesi, bununla ilgili değişikliği içeren şirket genel kurulu kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

Borsaya kote olmak için SPK'dan izin bekleyen Egeli iş insanları bu davayla şok oldu. Açılan dava ile Verusa cephesinin tam olarak ne yapmak istediğini bilmediklerini ifade eden iş insanları, "Biz zaten SPK'nın istediğini kabul edip yaptık. Bu saatten sonra SPK'nın açılan bu davayı dikkate alıp halka arza izin vermeme gibi bir işlem yapacağını hiç sanmıyoruz. Ancak dava açanların bu süreci engellemek istediklerini düşünüyoruz" diyorlar.

"Ben cerrahım keser atarım!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP tarafından yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle 31 Mart seçimlerinde yeni başkan göreve gelecek.

ZEYREK İDDİASI

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ, seçilirse zaten Büyükşehir'deki üst düzey bürokrasiyi kendisinin yol yürümek istediği isimlerle değiştirmesi gayet doğal.

Peki CHP'nin adayı Dr. Cemil Tugay, kazanırsa ne olacak? CHP'li başkanların göreve getirdiği bürokratlar değiştirilecek mi? Tabii ki, Cemil Bey'in de birlikte iş yapacağı arkadaşlarını göreve getirmesinden daha doğal bir şey olamaz.

Büyükşehir'de şu an zaten Tugay'ın ekibinde yer alan eski Başkanvekili Mustafa Özuslu ile İZSU eski Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan'ın bürokrasi ile ilgili yapılanma hazırlıkları yürüttüğü belirtiliyordu. Bizim kulağımıza geldiğine göre Cemil Bey'in de Büyükşehir bürokrasisi konusunda "Ben cerrahım, tedavi etmem keser atarım" dediği ifade ediliyor. Öte yandan yine kulağımıza geldiğine göre, CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'in, eğer seçimi kazanamazsa İzmir Büyükşehir'de İZBETON Genel Müdürü yapılacağı kaydediliyor.

Helil Hanım'ın 'Yeşilyurt' potu!

CHP'den Bornova Belediye Başkan adayı olmak için başvuru yapan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı Helil İnay Kınay, Genel Başkan Özgür Özel tarafından Karabağlar'dan aday gösterildi.

Kınay'ın ithal aday olarak Bornova'dan Karabağlar'a transferi doğal olarak ilçede tepkilere de neden oldu. Helil Hanım, şimdi kırdığı 'Yeşilyurt potu'yla gündemde. 11 Mart'taki programını sosyal medyadan paylaşan Kınay, İzmir'in en meşhur 'semtlerinden' biri olan Yeşilyurt'u 'mahalle' olarak belirtti. Bu durum da doğal olarak ilçede tepki çekti. Helil Hanım'la ilgili konuşulan "Karabağlar'ı navigasyonla dolaşıyor" yakıştırmaları bu potla daha da arttı.