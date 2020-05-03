Önceki gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık. Bu yıl dışarda olamasak da işçi haklarını konuşma fırsatı bulduk. Son yıllarda çalışanlar önemli kazanımlar elde etti. Ancak tazminat sorunu çözülmeli

Türkiye'de kayıtlı 14 milyondan fazla işçi bulunuyor. Bunların yüzde 13.8'i sendikalara üye olarak çalışma hayatını devam ettiriyor. İşçiler son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Çalışma hayatında yapılan yeni düzenlemeler hem haklara ulaşmayı kolaylaştırdı hem de işçi işveren ilişkilerindeki birçok sorunu ortadan kaldırıp iş barışına katkıda bulundu. Gelin kısa başlıklarla öncelikle bu yeniliklerin bazılarına bakalım.



■ SENDİKALAŞMA: Sendika üyeliği ile ilgili birçok zorluk ortadan kaldırılarak çalışanların sendikalara üye olmaları kolaylaştırıldı. Böylece sendikalı işçi sayısı arttı. Şu anda 1.917.893 işçimiz sendikalara üye olarak iş hayatına devam ediyor



■ TAŞERON SORUNU BİTTİ: kamuda taşeron olarak çalışanlar bize göre devrim niteliğinde bir düzenleme ile kadroya geçirildi. Hem kamuda hem belediyelerdeki işçiler 4D kapsamına alındılar ve izin, tazminat, emeklilik gibi birçok hakları korunmuş oldu.



■ TEŞVİKLERLE KAYITLI İSTİHDAM:

İşverenin üzerindeki prim yükleri azaltılması adına birçok teşvik uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Yeni istihdamın tüm prim ve vergileri karşılandı asgari ücrete destek verildi. Böylece kayıtlı istihdam teşvik edildi.



■ KADINLARA HAKLAR: Fırsat eşitliği ile kadınların önündeki birçok engel kaldırıldı. Onların iş hayatında daha fazla yer olmaları sağlandı. Anneler yarım çalışma, izin gibi imkanlarla ile hem iş hayatında hem çocuklarının yanında yer aldı.



■ ARABULUCU İLE HIZLANDI: İş davalarında önce arabulucuya gitme şartı getirilerek yıllar süren mahkeme süreçleri 1 aya indirildi.



■ ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI:

Asgari ücret zamları her yıl enflasyonun üzerinde yapıldı.



■ İŞKUR'UN KATKISI: İşve İşçi Bulma Kurumu gerek işe aracılık etmek gerek meslek kursları ve işbaşı eğitimleriyle önemli bir işlevi yerine getirdi. İş ve Meslek Danışmanları vasıtasıyla işsizlere rehberlik yapılırken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ile de gelir kaybı önlendi.



KIDEM TAZMİNATI FONU

İŞ hayatında birçok yenilik yapılırken önemli bir konu da gündemimize geldi. Bu gün sürdürülemez bir sorun olan kıdem tazminatı meselesi için fon çalışması gündeme geldi. Çalışanların yüzde 80'ine yakını çeşitli sebeplerle tazminatını almadan işten ayrılıyor. Bu sürdürülemez sorunun çözümü için tüm tarafların bir araya geleceği bir kıdem tazminat reformunun yapılması gerekiyor. Şu anda çalışanlar her çalıştıkları yıl için 30 günlük son brüt ücretleri üzerinden işten çıktıklarında tazminat alıyor. Yeni sistemde ise işverenlerin peşin olarak her ay işçinin fon hesabına para aktarması öngörülüyor. Kıdem tazminatı fonda birikeceği için artık çalışan ile işveren arasında böyle bir sorun olmayacak. Bu yüzden işten ayrılan bir kişinin fondaki parası kaybolmayacak o fonu yeni iş yerine taşıyabilecek.



MEVCUT DURUM

Tazminat için 1 yıl bekleniyor.

Sadece işten atılan alabiliyor.

Firmalar kaynak ayırmıyor.

Çalışan tazminatını bilmiyor.

Kendi ayrılan tazminatı bırakıyor.

Mahkemeler tazminat dosyası ile dolu.

Tazminat bir güvence ve katkı yok



REFORM SONRASI

Her çalışan tazminat alacak.

Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak.

İşveren her ay ödeme yapacak.

Çalışan kendi hesabını görebilecek.

İŞ değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek.

İşveren-işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak.

Devlet katkısı ve fon güvencesi olacak.

SENDİKALI İŞÇİ SAYISI ARTIYOR

TÜR-İŞ 1.018.092

HAK-İŞ 666.303

DİSK 184.852

TÜM-İŞ 4.013

ÜLKEM-İŞ 15.679

BAĞIMSIZ 28.954

TOPLAM 1.917.893

TOPLAM İŞÇİ 13.856.801

SENDİKALI İŞÇİ Yüzde 13.88