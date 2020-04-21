İşyerinde çalıştığınız süre tazminat için geçerli zaman olarak dikkate alınır. Sigortasız süreler ise hizmet tespitiyle tazminata konu olur.

Ben bir işyerinde çalışmaya başladığım halde sigortamı hemen göstermediler ve epey bir süre sigortasız çalıştım. Tabii ihtiyaçtan dolayı ses çıkartmadım. Aradan dokuz ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı. Şimdi ben işten ayrılma durumundayım. Sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? Murat KURUÇAM

İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız dokuz ay sonradan yapıldıysa, bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.



ÜRETİMİN AZALMASI GEREKİR

Biz bir süredir iş yerimizi açamıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden hangi kesimler yararlanabiliyor? Mustafa AKSUNGUR Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz, salgın hastalık veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor. Yine bu günlerde yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle işyerleri kapananlar ya da üretimi azalanlar da kaç işçi olursa olsun başvuruda bulunabiliyor. Bu durumdaki işyerlerinin İŞKUR'a başvurması gerekiyor.



EMEKLİLER İÇİN FARKLI PRİM

Emekli olduktan sonra çalışmaya başladım. Bizim kısa çalışma ödeneği alma hakkımız yok mu? Adil BURAK Kısa çalışma ödeneği alabilmesi için bir işçi için işsizlik primi ödenmesi gerekmektedir. Emekli çalışanlar için bu prim ödenmediğinden onların işsizlik maaşı ya da kısa çalışma ödeneği almaları da mümkün bulunmuyor.



BAŞVURUYU İŞ YERİ YAPACAK

İşyerimiz kapandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyiz? Çalışanlar olarak bizin yapabileceğimiz bir şey var mı? Mustafa SARIYILDIZ Bunun için işyeri sahibinin İŞKUR'a müracaat etmesi gerekiyor. İŞKUR virüs sebebiyle işlerin durup durmadığını inceleyecek ve buna göre karar verecektir. Ancak yeni yasaya göre artık beyan yeterli olacak. Bu incelemeler daha sonra devam edecek. O yüzden çalışanların bu noktada yapacakları bir şey yok. İşverenler başvuracak.



MESAİ İÇİN İŞÇİNİN ONAYI GEREKİR

İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkarmakla tehdit ediliyoruz. Fazla mesai yapmak zorunda mıyız? Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? (Bir grup işçi) İş kanununa göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren işçiye fazla mesai yaptıramaz. Fazla mesai onayı her yıl için ayrı alınır. İşçi onay vermişse o yıl için fazla çalışma yapmak zorundadır. Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Yine iş kanununa göre ücretlerin ve fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur. Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığına bununla ilgili şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.



İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞILABİLİR

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? Handan BALCI İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? Metin KARASU İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.