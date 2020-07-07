Yılın ikinci zammını alan milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayı ile birlikte yeni maaşlarını hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur’da yıllık zam 12.63, memurlarda 11.56 oldu. İşte hesap.

Önceki günlerde Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.75'lik 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı alacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına aynı oranda yansıtılırken memurlar ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödeniyor.

HER YIL İKİ AYRI ZAM YAPILIYOR

Biliyorsunuz emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. İlk zam 3 Ocak'ta açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte belirleniyor. Buna göre bir önceki yılın Temmuz ayından Aralık ayına kadar geçen 6 ayda oluşan enflasyon oranı zamları belirliyor. İkinci zam ise 3 Temmuz'da haziran enflasyonu ile birlikte belli oluyor. Burada da Ocak ayından Haziran'a kadar geçen 6 ayda oluşan enflasyon belirleyici oluyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.49 oranında zam almışlardı. Yılın ikinci zammı ise yüzde 5,75 olarak açıklandı. Böylece 2020 yılı için emeklilerin aldıkları toplam zam kümülatif olarak yüzde 12,63'e çıkmış oldu. Yani Aralık ayında 100 lira maaşı olan birisi Temmuz ayından itibaren yüzde 112,63 TL almaya başladı. Söz konusu emekli Ocak ayında ise ilk zam sonrası 106,49 TL maaş alıyordu.

MEMURLARDA FARKLI HESAP

Memur ve memur emeklilerinin zam hesapları ise farklı uygulanıyor. Buna göre memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmede belirlenen zamları alıyorlar. Bu zamların üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak ödeniyor. Ocak ayında oluşan 6.49 oranındaki enflasyon memur ve memur emeklilerine yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1.49 oranında enflasyon farkı olarak yansıtılmıştı. Temmuz'da ortaya çıkan yüzde 4+1.75'lik zamla birlikte memurların yıllık kümülatif zam oranı ise yüzde 11.56 olarak gerçekleşti.