Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarının zam oranı belli oldu. Ayrıca engelli, 65 yaş aylığı ve evde bakım paraları da artırıldı

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonu da belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 5.75'e çıkarken milyonlarca emekli ve memurun da maaşı arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.75 oranında zam alırken memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4'lük toplu sözleşmeye ilaveten yüzde 1.75'lik enflasyon farkı oldu.

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

Yeni zam oranıyla birlikte memurların aldığı aile ve çocuk yardımları da yükselmiş oldu. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım paralarına da yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Böylece milyonlarca vatandaş yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarla girmiş oldu.

EK ÖDEMELER DE YÜKSELDİ

Yeni zam oranıyla birlikte emeklilerin aldığı ek ödeme miktarları da maaşlarla birlikte artacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alıyor. Çıplak maaşlar yükselince emeklinin aldığı ek ödemede de artış yaşanıyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Buna göre 2000 lira maaşı olan bir emekli şu anda 80 lira ek ödeme alırken yeni zamla birlikte maaşı 2.115 liraya, ek ödemesi de 84 lira 60 kuruşa çıkmış olacak. böylece bu emeklinin eline daha önce 2080 lira geçerken şimdi hesabına 2.1999 lira 60 kuruş yatırılacak.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay alacakları maaşlarında zamları görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını ayın 1'inden itibaren aldıkları için zamları maaşlarında göremeyecek. Zam farkları memur emeklilerine ay içinde ödenecek. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı olarak maaşlarını alacak. Diğer ödemeler de Temmuz ayı ile birlikte zamlı olarak verilecek.





HAZİRAN'DA yüzde 1,13 arttı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu. Haziran'da en fazla taze fasulyenin fiyatı arttı, en çok sarımsağın fiyatı geriledi.