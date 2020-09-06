9 Eylül 1999 ve 2008’den sonra sigortalı olan gençler emeklilikte farklı statüde değerlendiriliyor. Yıl şartı kalkıyor. Kısmi emeklilikte 12.5 yıllık çalışma yeterli oluyor. İşte yeni dönemde emekli olma şartları

Sosyal güvenlik alanında yapılan reform tarihleri aslında çalışanların emeklilikleri için de bir milat olarak belirleniyor. Bu yüzden 9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar daha şanslı. Bu tarihten sonra sigortalı olan gençler için ise hesaplamalar farklı yapılıyor. 1999 öncesinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş olmak gerekirken, sonradan sigortalı olanlar için yıl şartı aranmıyor. Fakat bu kez de prim gün sayıları yükseliyor.



Burada en az prim 7 bin gün oluyor. Yani 19.4 yıl çalışan bir arkadaşımız emekliliği hak edip yaşı bekliyor. 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e yani 20 yıla çıkıyor. Tam emeklilikte ilk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048'de de 65'e ulaşıyor.



KADIN-ERKEK FARKI VAR

Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor. Bu da 15 yıla tekabül ediyor.



Burada ise 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor.



Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor. 01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlarda çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirleniyor. Yine sigortalılık süresi 25 yıla tamamlanıyor. Yaş ise 01.01.2036'dan sonra kademeli olarak artırılıyor. Erkeklerde de yaşlar 5.400 günün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor.



3 ŞART YERİNE GETİRİLMELİ

15 yıl 3600 günle emeklilik ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan erkekler 15 yıl 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri son tarihe göre belirlenen bir yaşta emekli olabiliyor.



Kadınlar ise 15 yıl 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olabiliyorlar. Burada erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor. 3600 günle emeklilik şartlarını geçtiğimiz gün bu köşede detaylarıyla aktarmıştık.

İlgilenenler yeniasir.com.tr adresinden kolayca bulabilir.



ÜCRET DESTEĞİ VERİLİYOR

■ A Haber'de sizi izledim. Hükümetin verdiği ücret desteğinden işsizlik maaşı alamayanların da yararlanabileceğini söylediniz. Acaba bunun şartları nelerdir? Ben işten ayrıldım ve işsizlik maaşı da alamadım. Ücret desteğinden yararlanabilir miyim? Yusuf ASLAN

Ücret desteği ücretsiz izne ayrılan çalışanlarla birlikte sizin de dediğiniz gibi işsizlik maaşı alamayanlara da veriliyor. Bunun şartları da çıkartılan torba kanunda şöyle belirleniyor:

"15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.



15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov. tr/" internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." Bu şartlara uyuyorsanız siz de ücret desteğinden faydalanabilirsiniz.