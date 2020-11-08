Aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor. 2021 yılında uygulanacak ücret belirlenecek. Ücretin tespit edilmesinde bu yıla kadar enflasyon oranları etkili oldu

2021 yılında uygulanacak asgari ücret önümüzdeki ay yapılacak toplantılarla belirlenecek. Toplantılara işçi işveren ve kamu kesimi katılacak.

Üç kesimden de 5'er kişinin yer aldığı Asgari Ücret Komisyonu 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücreti belirleyerek ay sonunda açıklayacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor. Halen asgari ücret, net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor.



NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.

6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.

Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.





ARTIŞ ORANLARI YAKIN

Bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda. Geçtiğimiz yıl YEP enflasyon hedefi yüzde 12 civarındaydı. 2019 yılı sonunda enflasyon ise buna uyumlu biçimde yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 3 puan üstünde zam yapıldı ve 15.3 zam oranıyla net asgari ücret 2.324 lira olarak açıklandı.



2021 YILINDA NE OLUR?

Bu güne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir.

Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda.

Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor.

Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz.

Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz. Ancak gerçek rakam önümüzdeki ay yapılacak pazarlıklar neticesinde ortaya çıkacak.