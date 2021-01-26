Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor.

Türkiye'de milyonlarca engelli kardeşimiz bulunuyor ve bunların büyük kısmı da çeşitli işyerlerinde çalışıyor. Kimisi kamuda kimisi de özel sektörde görev yapıyor.

Yasalarımız zaten işverenlere belli sayıda engelli çalıştırma zorunluluğu da getiriyor.

Vergi yasalarımıza baktığımızda engelliler için çok önemli indirimler ve muafiyetler görüyoruz.

Özellikle KDV ve ÖTV indirimiyle birlikte emlak vergisi gibi durumlarda belli şartlarda tamamen muaf da oluyorlar.

Çalışanlar açısından baktığımızda ise gelir vergisi indirimleri yasalarımızda bulunuyor.

Çalışanlara yapılan gelir vergisi indirimleri onlara hem maaş artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor. Her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor.

Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor.

Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor.



2021 İÇİN 1500 TL

2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:

Birinci derecede engelli:

1.500 TL

İkinci derecede engelli:

860 TL

Üçüncü derecede engelli:

380 TL



MAAŞA NASIL YANSIYOR?

Bu indirimlerin maaşa yansıması ise şöyle olacak:

Birinci derece engelli: 1.500 X 015 = 225 TL

İkinci derece engelli: 860 X 0.15 = 129 TL

Üçüncü derece engelli: 380 X 0.15 = 57 TL



ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Engelli ücretli,

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,

Engelli serbest meslek erbabı,

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

Basit usulde vergilendirilen engelliler



VERGİ İNDİRİMİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Müracaat formu

Çalıştığı işyerinden alınacak, çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz)

T.C. Kimlik Numarası

İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği.



NASIL VERGİ İNDİRİMİ ALINIR?

Vergi indirimi almak için öncelikle en az yüzde 40 ve üzerinde iş kaybı olması gerekiyor. Bunun için de doktor raporu gerekli. Çalıştığınız işyerinden çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurduğunuzda oradan sizi hastaneye sevk ediyorlar.

Bu kontrolün sonunda yüzde 40 ve üzerinde bir vergi indirimi alırsanız hem erken emekliliğin hem de gelirdeki artışın önü açılıyor. Şartları sağlayıp indirimden yararlanması uygun görülmüş işçilere, devletin her yıl başında yeniden belirlediği rakamlar üzerinden vergi indirimi uygulanıyor. Bu konudaki yasal düzenleme de Gelir Vergisi Kanunu'nun otuz birinci maddesinde bulunuyor.

Engelli vergi indirimi çalışanın engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile uygulanıyor.

Böylece, çalışanın net kazancına bulunduğu vergi dilimine göre değişen oranda artı bir tutar ekleniyor. Yani gelir vergisini, daha az ödeyeceği için net ücreti artmış oluyor.



NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Engelliler yüzde 40 ve üzerinde vergi indirimi aldıklarında erken emeklilik hakkına da sahip oluyorlar.

İşe giriş tarihlerine göre sigorta olduktan sonra belli bir sürenin geçmesi ve belli bir primin dolmasıyla emeklilik hakkı kazanıyorlar. Burada yaş şartı olmadığı için engelli çalışanın yaşına bakılmadan prim ve yıl şartlarını doldurduğunda emeklilik hakkı veriliyor. Engelli olarak emekli olanlar ileride isterlerse çalışabiliyor ve emekli maaşları kesilmiyor.



MALULEN EMEKLİLİK FARKLI

Engelli emeklilik çalışırken vergi indirimi alan sigortalılara tanınmış bir hak. Malulen emeklilik ise sonradan çalışma gücünü kaybedenler için devreye giriyor. Burada yüzde 60 ve üzerinde bir iş gücü kaybı raporu alınırsa malulen emeklilik hakkı doğuyor. Malulen emeklilik için 1800 günlük prim de yeterli oluyor.

Ancak bunun için SGK'nın sevk edeceği hastaneden yüzde 60 ve üzerinde bir rapor almak ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu'nca da onaylanmış olması gerekiyor. Ancak bu şartlarda malulen emekli olunuyor. Malulen emekliler daha sonra çalışmaya başlarlarsa engelli emekliliğinin aksine maaşları kesiliyor.