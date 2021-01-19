Kamuda çalışan 500 bine yakın işçinin bu yılki ilave tediyelerinin ilk yarısı 29 Ocak’ta ödenecek. En düşük ödeme 1.108 TL olacak.

Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçi kardeşlerimiz de hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu. Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar. Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 29 Ocak'ta yatırılacak.



DÖRT EŞİT PARÇADA YATIYOR

İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.



BRÜT ÜCRETTEN YATIYOR

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.



İŞSİZLİK MAAŞI DONDURULURSA...

5 yıl önceki dondurulmuş işsizlik maaşımı şuan Kendim isteğimle ayrıldım 3600 günden ayrıldım dondurulmuş işsizlik maaşımı şu an alabilir miyim? Melek UZ

İşsizlik maaşı almakta olan sigortalılar, maaşlarını alırken çalışmaya başlarlarsa, maaş dondurma işlemi farklılık gösterebilir. Bunlardan ilki sigortalı işsiz, maaş aldığı sırada işe girmesi durumunda kanunun ön gördüğü şartlar yerine getirilmeden (son 3 yılda 600 gün ve çıkartılması) tekrardan işsiz kalması durumunda hak etmiş olduğu işsizlik maaşı kaldığı yerden devam eder ve bu süre doluncaya kadar almaya devam ederler. İkinci durumda ise işsizlik maaşı alan kişi bu maaşı alırken işe girer ve kanunen şartlar yerine getirilmiş olursa tekrar işsiz kalması durumunda yeniden hak sahipliği doğar ve işsizlik maaşı alır.



ŞOFÖR ESNAFINA SİGORTA

Ben 9 gün sigortalı şoförlük yapıyorum. Kalan 22 günümü kendim ödeyebilir miyim? Bu günler Bağ-Kur mu, SSK mı olacak?

Zafer ÖZTÜRK



Ek 6 sigortası ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır.

Bu sigortalılar, 5510 sayılı kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

● Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama



● İsteğe bağlı sigortalı olmama



● Banka sandıklarına tabi çalışmama



● Gelir veya aylık almama



● 18 yaşını doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.