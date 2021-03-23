Önümüzdeki hafta birçok konuda başvuru için son tarih olacak. Esnaf, çalışanlar, yapılandırmaya başvuranlar, vergi beyannamesi verecekler bu tarihe dikkat!

Mart ayının son günü birçok ödemenin ve başvurunun da son tarihi olacak. Yapılandırmaya başvuranlar bu tarihe kadar ilk taksitlerini ödemek zorunda. Yine kira geliri elde edenler için beyanname vermenin son tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Esnaf için kira gelir ve ciro desteklerine başvuru tarihi de 31 Mart'ta bitiyor. Milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi de 31 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra çalışanlar normal mesaiye geçerken ücretleri de tam olarak yatırılacak. Ayrıca çalışanlar için artık primler 30 gün üzerinden yatırılacak. Kısaca 31 Mart tarihini bekleyen gelişmelere bakalım:



1) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK

● Milyonlarca işçi normal çalışmaya geçecek ● İşçilerin 1.341 TL'lik primlerini devlet ödeyecek ● Mesailer ve ücretler tam ödenecek



2) GSS BORÇLARI SİLİNECEK

● GSS borcu olanlar test yaptırırsa tüm borç silinecek ● Kişi başı geliri 1192 liradan az olanlar prim ödemeyecek ● Daha fazla olup çalışmayanlar 107 liraya aile boyu sağlık hizmeti alacak ● 30 Nisan'a kadar borcu ödeyenden faiz ve gecikme cezası alınmayacak



3) ESNAFIN BAŞVURUSU SONA ERECEK

● Kira ve gelir ile ciro desteği için başvuru için son tarih.

● Küçük esnaf aylık 750-500 lira kira desteği alacak ● Gelir desteği ise aylık 1000 lira olarak ödenecek



4) KİRA GELİRİ İÇİN BEYANNAME ZAMANI

● İşyeri ve konut kira geliri elde edenler beyanname verecek ● Beyannameler internetten doldurulacak. 6.00 TL istisna olacak ● Masrafı olan gerçek, olmayan götürü yöntemini seçecek



STAJ GEÇERLİ DEĞİL

Eşim 16.12.1970 doğumlu, meslek lisesi staj tarihi 09.10.1986, sigorta başlangıç tarihi 01.12.1989 tarihindedir.

Toplam prim 8939 gündür. Mevcut bilgiler doğrultusunda eşim 16.12.2021 tarihinde mi emekli oluyor?

Selma ORGUN



Öncelikle belirtelim ki staj sigortası tamamen meslek hastalığı ve iş kazası için yapılan bir nevi sağlık sigortası. Dolayısıyla staj sırasında ya da çıraklık döneminde yapılan sigortalar işe başlangıç tarihi olarak kabul edilmediği gibi primler de emeklilik hesabında kabul edilmiyor.

Ancak staja başlangıç ilk sigorta olunan tarih olarak geçerli ve verilen numara da kullanılıyor. Bu durumda eşinizin emeklilik hesabı da 1989 yılındaki işe başlangıcına göre hesaplanacak. Buna göre eşinizin emeklilik şartları 25 yıl 52 yaş ve 5525 prim günü.

Buna göre 25 yıl tamamlanmış, prim tamam yaşının dolacağı 16.12.2020 tarihinde emekli olacaktır.



TÜM KAZANÇLAR ÖNEMLİ

05.09.1977 doğumluyum 01.08.1995 yılında sigortalı oldum şuan günüm ve yılım doldu yaş beklemekteyim, prim ödemelerim devam ediyor. Ödemelerim yüksekten ödeniyor ödemelerim devam etmesi emekliğimde maaşımı artırır mı? Serkan GÜLER Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre sizin prime esas kazançlarınız. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşınız. Bu maaşlar ne kadar yüksek ise emekli maaşınız da o kadar yüksek olur. Şu anda emekliliğinize kadar yüksekten bildirilmesi elbette maaşınıza olumlu katkı yapar. Ama unutmayın hesaplama yapılırken ilk aldığınız maaştan son aldığınız maaşa kadar tüm kazançlarınız hesaba katılıyor. Farklı dönemler için farklı aylık bağlama oranları uygulanıyor. Yani 2000 öncesi 2000-2008 arası ve 2008 sonrası farklı hesaplanıp toplanıyor.



EKSİK PRİM ÖDENMİYOR

Kısa Çalışma Ödeneği bittiğinde ödenmeyen sigorta günlerimizi geriye doğru borçlanarak ödeme imkanımız var mı? Bu günler emeklilikten sayılacak mı? Mesut ATALAY



Kısa Çalışma Ödeneği bir ücret değil Bu ödenek bir sosyal ödeme. Dolayısıyla üretimi duran işverenlerin çalışanlarına bu ödenek veriliyor. Bu ödenek sırasında sigorta primleri de ödenmiyor. Eğer kısmen çalışıyorsanız çalıştığınız gün kadar ödeniyor. Yani ay içinde 15 gün çalışıp 15 gün kısa çalışma ödeneği alıyorsanız primleriniz 15 gün olarak yatırılıyor. Bu primlerin geriye doğru borçlanmayla ödenmesi şu anda mümkün değil Primler ödenmediği için de bu günler emeklilik hesabında kullanılamıyor.



TAZMİNATTA İSTİSNA VAR

Eşim özel sektörde 14 yıldır çalışıyor. İşten de ayrılmak istiyor. Tazminatını alabilir mi? Hamilelik esnasında ayrılmak istese tazminatını alabilir mi? (ismi saklı) Öncelikle belirtelim sebepsiz yere istifa edenler kaç yıl çalışırsa çalışsın tazminatlarını alamıyorlar. O yüzden eşiniz hamilelik esnasında da normal zamanda da istifa ederse tazminat alamaz. Ancak tazminat almanın bazı istisnaları var. Örneğin kadınlar için evlilik üzerinden 1 yıl geçmediyse istifa edip ayrılmak ve tazminat almak mümkün. Yine emeklilik için yaş dışındaki şartlar tamamlandıysa yine SGK'dan yazı alıp istifa ile tazminat alınabilir. Bu artlar 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda 15 yıl 3600 gün, sonrasında ise 7 bin gün ya da 25 yıl 4500 gündür.