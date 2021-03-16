Türkiye'de yaklaşık 30 milyon konut bulunuyor. Bunların büyük bir bölümünde ev sahipleri otursa da yine 3 milyona yakın konut kiraya veriliyor. Bu kiracıların ödedikleri paralar ev sahipleri için birer gelir olduğundan beyanname verilerek vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler için beyanname dönemi de başladı. 31 Mart'a kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname internet ortamında gelir idaresinin sitesinden kolayca hazırlanabiliyor. İşte kira gelir vergisi ile ilgili soruların cevapları...

■ KİMLER BEYANNAME VERİR?

- 2020 yılı içerisinde kira geliri elde edenlerin aldıkları miktar 6 bin 600 liranın üzerinde ise beyanname vermek zorundalar.

■ KİRA BEDELİ AZ İSE NE YAPILIR?

- 2020 yılı içinde aldığınız kira bedeli 6 bin 600 lira ve aşağısında ise beyanname verilmiyor.

■ İSTİSNA TUTARI HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ?

- 20202 yılı içinde elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazançlar toplamı 180 bin lirayı geçerse bu mükellefler kira gelirindeki 6 bin 600 TL'lik istisnadan yararlanamıyorlar.

■ İSTİSNA BİRDEN ÇOK EV İÇİN GEÇERLİ Mİ?

- 6 bin 600 liralık istisna sadece tek bir mesken için uygulanıyor. Birkaç evi olup kira geliri elde edenler bunlardan sadece birinden 6.600 liralık istisnayı düşebilecek. Mesken ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece mesken kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.

■ EVİNİ BEDELSİZ KULLANDIRANLAR NE YAPACAK?

- Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır. Buna göre; *Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, *Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması, hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır. Emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5'idir. Örnek: Bay C, emlak vergisi değeri 100.000 TL olan bir apartman dairesini arkadaşına bedelsiz olarak kiralamıştır. Bu durumda, Bay C'nin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve buna göre bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir. Emsal Kira Bedeli: 100.000 x %5= 5.000 TL olacaktır.

■ BEYANNAME NASIL VERİLECEK?

- İki türlü beyanname verme sistemi bulunuyor. Götürü usulünde mesken kira gelirinden 6.600 TL istisna düşüldükten sonra, %15 oranında indirim uygulanır. Gerçek gider yöntemini seçenler, kendisi de kirada oturuyorsa 2020 yılı içinde ödediği kira tutarını ve konut için yaptıkları sigorta ve diğer masrafları gider olarak yazabilecek. Bu masrafların belgelendirilmesi de gerekiyor unutmayın.

■ BEYANNAME NEREDE DOLDURULUYOR?

- Beyanname doldurmak artık çok kolay. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine girerek orada hazır beyannameler üzerinden bilgilerinizi yazabilirsiniz. Zaten sitede yapmanız gerekenler size anlaşılır bir dille ifade ediliyor.

■ BEYANNAME VERİLMEZ İSE NE OLUR?

- Beyanname vermeyenler ya da eksik verenler istisna tutarı olan 6.600 TL'den yararlanamadıkları gibi vergilerini de cezalı olarak öderler.

NASIL HESAPLANIR?

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ:

■ 2020 yılı kira geliri: ................. 24.000 TL

■ İstisna tutarı: ............................. 6.600 TL

■ Kalan gelir tutarı: ..................... 17.400 TL

■ Yüzde 15 götürü gider: .................. 2.610

■ Vergiye tabi gelir: ...................... 14.790 TL

■ Hesaplanan gelir vergisi (%15): 2.218,5 TL

■ Damga vergisi: .......................... 97,20 TL

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:

■ 2020 yılı kira geliri: .................. 24.000 TL

■ İstisna tutarı: ............................. 6.600 TL

■ Kalan gelir tutarı: ..................... 17.400 TL

■ Ev için yapılan harcamalar: ......... 7.500 TL

■ İndirilebilecek gider: .............. 5.437,50 TL (Toplam gider x vergiye tabi gelir) / toplam gelir)

■ Vergiye tabi kazanç: ............ 11.962,50 TL

■ Hesaplanan gelir vergisi (%15): ... 1.795 TL

■ Damga vergisi: .......................... 97,20 TL