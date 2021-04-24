Emeklilik için yıl, prim ve yaş şartlarının aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Buradaki yıl şartı 18 yaşından sonra başlıyor ve sigortaya bağlı olmuyor

● 1975 doğumluyum. 1994 yılının ocak ayında işe girişim var o zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. Daha sonra 13.10 2005 ile 04.08.2017 tarihleri arasında 11 yıl 9 ay 22 gün 4 B ödemem var. 2017 tarihinden sonra bugüne kadar 1320 gün 4 A ödemem bulunuyor.

Şartlara baktığımda 50 yaş, 5675 gün, 20 yıllık sigortalılık diyor. İşe girişten itibaren 20 yıl süreyle sigortam olmadı. Arada boşluk var. Bu durumu tam anlayamadım. Yani 1994'ten bu yana 20 yıl mı çalışma gerekiyor? Primim dolmuş görünüyor. Arzu ŞAHİN

Emeklilik için yıl, prim ve yaş şartlarının aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Buradaki yıl şartı 18 yaşından sonra başlıyor ve sigortaya bağlı olmuyor Yasalarımız emekli olabilmek için üç ayrı şartın yerine gelmesi gerektiğini düzenliyor. Bunlar yıl, yaş ve prim. Yani emekli olabilmek için işe giriş tarihinize ve bağlı bulunduğunuz kuruma göre belli bir süre priminizin ödenmesi gerekiyor.

Yine ilk sigorta olduğunuz tarihe göre belli bir yaşa ulaşmanız isteniyor.

Üçüncü şart ise ilk sigorta olunan tarihten sonra erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu şart 9 Eylül 1999 tarihi sonrasında ortadan kalkmış durumda.

Okuyucumuz Arzu Şahin'in sorusunda olduğu gibi bu yıl şartı genel olarak kafaları karıştırıyor. Kurala göre sizin ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra bu sürenin geçmiş olması gerekiyor. Yani okurumuz Ocak 1994 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladığına göre yıl şartı 20 yıl sonra yani Ocak 2014 tarihinde yerine gelmiş demektir. Bu süre zarfında sigortalı olarak çalışmanız ya da çalışmamanıza bakılmıyor. Sadece bu sürenin geçmiş olması isteniyor. Bu süre 9 Eylül 1999 sonrası ise şartlar arasında bulunmuyor.

Bu tarihten sonra 2008'e kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş ve 7 bin gün prim yeterli oluyor. 2008 sonrası ise prim şartı 7200 güne, erkeklerde yaş şartı 61'e çıkıyor.

18 YIL ŞARTINA DİKKAT

Bu yıl şartındaki sürenin hesabında ince bir ayrıntı da bulunuyor. Yıl hesabı yapılırken sigortalının 18 yaşını doldurduğu tarih esas alınıyor.

Yani siz 18 yaşından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamışsanız primleriniz ve ilk sigorta olduğunuz tarih geçerli oluyor.

Ancak yıl şartı yani erkekse 25 kadınsa 20 yılın hesaplanma tarihi 18 yaşın dolduğu tarihten başlatılıyor.

FARKLI KURUMLAR VAR

Okuyucumuzun emeklilik hesaplaması da Ocak 1994 tarihindeki ilk sigortalı olarak çalışmaya başladığı günden itibaren yapılacak. Buna göre de 4 A'dan yani SSK'dan 50 yaş, 5675 gün ve 20 yıl şartlarına tabi. Bu durumda primi tamam olduğu için 2025 yılında 50 yaşına geldiğinde doğum gününde emekli olabilecek.

Ancak okurumuzun hem SSK'lı hem de Bağ-Kur'lu çalıştığı göz önüne alınırsa burada son 7 yıllık sigortalılık süresine ( Son 7 yıla değil) bakılacak.

Burada da 3.5 yıl yani 1.261 günün hangi kurumda geçtiğine göre hesaplama yapılıyor.

Okurumuzun son 3,5 yılı 4A yani SSK'dan geçtiğine göre emekliliği SSK olarak belirlenecek.

Eğer Bağ-Kur fazla olsaydı hesaplama Bağ-Kur hesaplama Bağ-Kur şartlarına göre yapılacaktı.



15 YIL VE 3600 GÜN YETER

● Kıdem tazminatı alabilmek için SGK'dan bir yazı alınmasının yeterli olacağı yolundaki yazınızı okudum. Ben de 1993 yılından bu yana çalışıyorum. 6500 günüm var. Son işyerimde ise 5 yılımı doldurdum. Tazminat alabilir miyim? Yusuf HELVACI

11 Nisan'da bu köşede yaş bekleyeceklerin tazminat alma yollarını detaylarıyla anlatmıştım. 1475 sayılı eski iş kanununun 14. maddesi halen yürürlükte. Bu maddede emeklilik için yaş dışında şartları tamamlayanların tazminat alabilecekleri belirtiliyor. Tazminat alabilmek için son işyerinizde en az 1 yıl doldurmanız şartını da unutmayın. Sizin için de şartlar 15 yıl ve 3600 gün. Bunları tamamladığınız görülüyor. SGK'dan yazı alarak işyerinize bir dilekçe ile başvurun ve dilekçenizde ayrılış sebebinizi açıkça yazın. Dilekçeyi noterden göndermek daha güvenli olacaktır. 5 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.

PRİM ÖDEMENİZ TAMAM

● 1995 yılının 10. ayında sigortalı oldum. 7000 gün primim var. 1974 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Hüseyin KARTAL

Emeklilik için şartlarınız 25 yıl 55 yaş ve 6750 gündür. 25 yılınız tamamlanmış. Priminiz de tamam. Emeklilik için yaş şartının yerine gelmesini bekleyeceksiniz. Buna göre 2029 yılında doğum gününüzde 55 yaşınızı doldurunca emekli olabilirsiniz.