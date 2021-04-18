Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde bu yıl artış yaşanacak. İlk ikramiye Mayıs ayında hesaplarda olacak. İkramiyeyi yeni emekliler ile dul ve yetimler de alacak

Yaklaşık 13 milyon emekli ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili süreç başladı. Bu yıl da Ramazan Ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacak.

Ancak bu yıl bir fark olacak. O da ikramiyelere enflasyon artışı yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Üstelik bu yeni zamlı ikramiyelerden bu yıl emekli olan veya bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da yararlanacak. Bu konuda akıllara takılan soruların cevapları şöyle:

● Kimler ikramiye ödemesinden yararlanacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

BAŞVURU GEREKMİYOR

● İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.

Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak.

● Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILAMIYOR

● İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.

● Emekliler ikramiyelerini ne zaman alabilecekler?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

YENİ OLANLAR DA HAK KAZANDI

● Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu.

Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

● Kaç lira ödeniyor?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar.

Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu yıl ise ikramiyelerin enflasyon oranında artırılması gündeme geldi.

3 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

● Bu yılki ikramiyelere kaç lira zam yapılacak?

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği enflasyon zammıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Ancak bununla ilgili formüller bulunuyor. Birinci formüle göre emeklilerin zamlarında olduğu gibi 6 ayda bir enflasyon artışının ikramiyelere de yansıtılması. Bu formül uygulanırsa Ocak'taki yüzde 8.36 oranı ilk ikramiyeye yansıtılır.

Kurban Bayramı ikramiyesine ise Temmuz'da belli olacak olan yeni 6 aylık enflasyon oranı yansıtılır.

İkinci formül ise yıllık enflasyonun yansıtılması... 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa bu kez artış oranı yüzde 14.60 olacak. İkramiyeden önceki ayda oluşan yıllık enflasyonun yansıtılması durumunda oran değişecek. Üçüncü formül ise Türkiye Emekliler Derneği'nin önerisi ile (TÜED) 2018 yılından bu yana gerçekleşen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması.