Kamu hizmetinde en az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok

2008'DE yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor. Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor. 4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar. Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.

ATILANA HAK YOK

ÇALIŞMADAN emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip Emekli Sandığı'ndan emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurlar keseneklerini toplu veya aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödemezlerse, iştirakçilikleri sona eriyor. İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor.

HER 3 YIL İÇİN 1 DERECE

İSTEĞE bağlı kesenek ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl için de bir derece veriliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor. Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyorlar. Bu 6 aylık süre peş peşe ya da aralıkla da olsa sayılıyor.

IKRAMIYELERINI ETKILEMIYOR

İSTEĞE bağlı sigorta ile memuriyetlerini tamamlayacak olanların ödedikleri bu primler emekli ikramiyelerini etkilemiyor. Yani onlar memuriyetten ayrıldıkları yıl itibariyle kaç yıl çalışmışlarsa ona göre ikramiye alabiliyorlar.

KİMLER YARARLANIYOR

■ En az 10 yıl memur olarak çalışanlar. ■ Görevden istifa ederek ayrılanlar. ■ Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli aylığı bağlanmamış olanlar. ■ Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar. ■ 1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar yani 5534 sayılı yasaya tabi olanlar.

KAPSAM DIŞINDA KALANLAR

■ Memuriyetten atılanlar, ceza alanlar. ■ Memurluk vasfını kaybedenler. ■ 1 Ekim 2008'den sonra memur olanlar. Bu tarihten sonra memur olanlar eğer isteğe bağlı sigorta öderlerse ve bu 3.5 yılı geçerse bu durumda Bağ-Kur şartlarından emekli olurlar. ■ 10 yıllık aralıksız memuriyeti tamamlamayanlar. ■ Ayrıldıktan sonra herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışanlar. ■ İstifa ettikten sonra 6 ay içinde başvurmayanlar.