Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 sonrası işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 yıl çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 yıl 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor

Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.

ÜÇ MAAŞ İKİ TAZMİNAT HAKKI

Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.

Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES vasıtasıyla çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.

Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.

YÜZDE 25 DEVLETTEN

BES'te katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz 1000 lira da... Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı artmış olacak. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor.

Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Bu fonlar sayesinde paranız sistemde nemalanmış da oluyor.

ÇOCUKLAR DA SİSTEMDE

Temmuz ayı itibariyle artık 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başlandı.

Böylece küçük çocuklar için bir kumbara hesabı şeklinde işlem görmeye de başladı.

18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor.

Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor.

NE YAPMAK LAZIM?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek çok kolay. Bu konuda yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Daha sonra da aylık ya da üç aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir, ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz.

Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi yıldan yıla da artırabiliyorsunuz. Belli şartlarda toplu para ödeme imkanı da bulunuyor. BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor.

Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz.