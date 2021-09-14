Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile kolay emeklilik imkanı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak

Son başvuru tarihi 30 Eylül'e uzatılan yapılandırma vatandaşın devlete olan bütün borçlarını kapsarken aynı zamanda emeklilik yolunu da açıyor. Yapılandırma ile devlete olan borçların tüm faiz ve cezaları silinirken ana paraya sadece enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin ödemeyi seçerseniz bu eklenen farkın da yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırma kamuya prim borcu olanlar ya da geçmiş primlerini yeniden canlandırmak (ihya) isteyenler için de fırsat sunuyor. Üstelik büyük bir ödeme avantajı da sağlanıyor.

BAĞ-KUR'LU İÇİN FIRSAT

Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup primlerini yatırmayanların borcu birikiyor. Eğer bu borcu ödemezlerse günleri dondurulup ödeyecekleri para da siliniyor. Bağ-Kur'lular daha sonra bu günlere ihtiyaç duyarlarsa güncel asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan yeni ödemeyle satın alabiliyor.

Yapılandırma ile geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle ihya ediliyor. Güncel prim tutarı yerine söz konusu dönemdeki tutar enflasyon ile güncellenerek ödeniyor. Bunun için SGK'ya başvurup yapılandırma kapsamında ihya yapmak istediğinizi bildirmeniz gerekiyor. Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

KREDİ İMKANI DA VAR

Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi durumunda 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar kamu bankalarından kredi de alabiliyor.

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılara da aynı imkan var. Bu sayede kamu bankasından alınan krediler emekli maaşından 365 taksitle ödeniyor. Bunun için önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvuru yapılıp, buradan alınacak 'Emekli olunabilir' yazısıyla 3 bankanın şubelerine müracaat edilebilecek. Bu bankalar, Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank.

İSTEĞE BAĞLIYA AVANTAJ

Çalışma imkanı olmayanların yaptırdığı isteğe bağlı sigorta borçları da yapılandırma kapsamına alınmış durumda. Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor. Bu ay başvuranlar da geçen yılın Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

PART-TIME ÇALIŞAN BAŞVURABİLİR

KISMİ süreli yani bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak eksik günlerini aynı ay içinde 30'a tamamlıyor.

Bu kapsamdaki isteğe bağlı sigorta primleri 4/a kapsamında değerlendiriliyor. Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, taksi, dolmuş şoförleri de yapılandırma kapsamında borçlarını taksitlendirebilecek.

2000 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK

■ 2001'de ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladım. 10 yılda yani 3600 günle emeklilik şansım var mıdır? Nasıl kullanırım? Şule BAHADIR Emeklilik hesaplamasında iki yöntem kullanılıyor. Birisi tam emeklilik olarak belirlenirken, ikincisi yaştan yani kısmi emeklilik olarak hesaplanıyor.

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar eğer çalışma imkanı bulamazlarsa 15 yıl 3600 günü tamamlamak şartıyla belli bir yaşa geldiklerinde emekli olabiliyor.

Yaş şartını 3600 günün tamamlandığı tarih belirliyor.

Ancak belirttiğimiz gibi bu hak sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli.

Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kısmi emeklilik şartları ise 25 yıl ve 4500 gün olarak belirleniyor. Dolayısıyla sizin için kısmi emeklilik şartları da bu şekilde olacak. Buna göre öncelikle 25 yılın geçmesi gerekiyor. Yani 2026 yılını bekleyeceksiniz. 4500 günü tamamlayacaksınız ve 58 yaşınızı dolduracaksınız.