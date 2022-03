Kadına 4 koldan destek

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çalışma hayatındaki kadınlar için çok önemli düzenlemeler hayata geçti. İşte o haklar...

Dünya bir savaşın içinde 8 Mart kadınlar Günü'nü kutluyor.

Savaşta en çok zarar görenler çocuklar ve kadınlar oluyor.

Savaşın bir an önce bitmesi en büyük dileğimiz. Bugün kadın haklarıyla ilgili çok sayıda toplantı yapılacak ve konuşmalar olacak. Biz de öncelikle tüm kadınların bu gününü kutluyor ve konumuz gereği çalışma hayatı bakımından kadınların haklarına bakmak istiyoruz.

Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile kadınlar için çok önemli değişiklikler de yasal mevzuatımıza girmiş durumda. Özellikle kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çalışma şartlarının kolaylaştırılması sağlandı. Yine izin, emeklilik gibi önemli konularda kadınlar için avantajlı haklar getirildi.

Bugün yasalarımızda kadınlar ve anneler için 20 ayrı imkân yer alıyor.

1) 15 MAYIS 2015'ten sonra doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. Doğum belgesi ile kaymakamlıklara müracaat etmek yeterli oluyor.

2) KADINLAR doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip.

Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.

Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

3) ANALIK izninin bitiminden itibaren kadın işçi ve memurlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi ve memurlara 1. doğumda 60 gün, 2. doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

4) ANNELER tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Kısmi çalışma haftanın yarısı olarak belirleniyor.

5) ANALIK izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 12 bin 454 lirayı buluyor. Süt parası ve yarı çalışma ödenekleriyle annenin ödeneği 18 bin lirayı geçiyor.

6) DOĞUM yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Anne çalışmıyorsa para babaya veriliyor. Bu yıl için rakam 316 TL. Bu para her çocuk için bir kereliğine ödeniyor.

7) KADIN çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

8) KADIN sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.

9) 100 İLA 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

10) YETİM kızlar evlendiklerinde kendilerine 24 maaş çeyiz parası ödeniyor. Evlilik biterse bu maaşı almaya devam ediyor. Söz konusu para için müracaat etmek gerekiyor.

Her kadın için bir kere ödeme yapılıyor.

DAHA UZUN VADELİ HİBE VE KREDİ

12) EVLENECEK gençlere çeyiz desteği açtıklarında devlet de ödeme yapıyor.

13) YENİ eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. Kadınların ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 12 aydan 18 aya çıkıyor.

14) İMALAT sanayi sektöründe İş Başı Eğitim Programı kapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca çocuk bakım desteği veriliyor.

15) KADIN girişimcilere erkeklere oranla daha uzun vadeli ve yüksek hibe ve kredi imkanı tanınıyor.

16) KADINLAR evlendikten sonra 1 yıl içinde başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor.

Bunun için evlilik cüzdanıyla işverene dilekçe vermek yeterli oluyor. Son bir yıldır aynı işyerinde çalışma şartı ile tazminat alınıyor.

17) EVDE üretim yapan kadınlara vergisiz esnaflık imkanı ile emeklilik yolu açılıyor. Bunun için vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmak yeterli oluyor.

18) İNTERNETTEN evde ürettikleri ürünleri satan kadınlar vergiden istisna tutuluyor.

19) 200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları emlak vergisi ödemiyor. Kadın emekli olsa da yine emlak vergisinden muaf oluyor.

20) KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor.