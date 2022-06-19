Babaya erken emeklilik

İş hayatında babaların da anneler gibi birçok hakları bulunuyor. İzinden süt parasına, erken emeklilikten iş güvencesine kadar çok sayıda avantaj sağlanıyor

Bugün babalar günü. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının bu gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılmış babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışma hayatına baktığımızda Türkiye'de erkeklerin oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Son yıllarda kadınlar daha çok iş hayatına katılsa da hala ağırlık erkeklerde. Ancak izin ve diğer haklara baktığımızda erkeklerin haklarının kadınlara nazaran daha az olduğu görülüyor. Buna rağmen son yıllardaki yasal düzenlemelerle erkekler için de önemli avantajlar getirildi. Özellikle izinler konusunda değişiklikler yapıldı.



EVLAT EDİNENLERE İMKAN

İşçi erkeklere; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin veriliyor. Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin veriliyor. Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni veriliyor.



DOĞUM İZNİ KULLANABİLİYOR

Özel sektör çalışanları için çıkartılan yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor. Ayrıca bu iznin bitiminden sonra istekleri halinde 24 aya kadar ücretsiz izin de veriliyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, sonraki çocuklarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresi 45 saatin yarısı kadar, 22.5 saat ücretsiz izin imkanı sağlanıyor.

SÜT PARASI ALIYOR

Doğum sonrası verilen süt parası anne çalışmıyor ise babaya (sigortalı çalışıyor ya da kendi namına iş yapıyorsa) veriliyor. Kadınlardaki doğum gibi erkeklerin de askerlik dolayısıyla iş hayatından ayrıldıkları zaman dilimleri emeklilik hesabında kullanılıyor. Askere sigorta olmadan önce gidenler borçlanma ile emekli olacakları yaşı 2 yıla kadar geri çekebiliyor. Yani askerlik yapılan süreler borçlanılıyor. İşe başlangıç tarihi bu süre kadar geri gidiyor ve hesap buna göre yapılıyor. Sigortadan sonra yapılan askerlik ise borçlanıldığında eksik primi tamamlamaya yarıyor.

YAŞ ŞARTI 2 YIL ÖNE ÇEKILIYOR

Erkek çalışanlar açısından askerlik emeklilik tarihi açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Askerliğini sigortadan önce yapan erkek çalışanlar askerlikte geçen günlerini borçlanarak, yani o günleri satın alarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Satın alınan askerlik gün sayısı kadar işe giriş tarihi öne çekiliyor. Böylece en az 1 yıl erken emeklilik imkanı doğuyor. 2000 yılında sigortalı olan bir erkek çalışan daha önce askerlik yapmışsa borçlanarak işe giriş tarihini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilirse bu kez 2 yaş erken emekli olabiliyor.