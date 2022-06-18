Asgari ücrete Temmuz formülü

Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliler memurlar ve kamu işçileri zamlı maaş alırken sosyal ödemeler de yükselecek. Bu arada asgari ücrette de yeni bir güncelleme gündeme geldi. Peki bu nasıl olacak, işte düşünülen formüller

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş yapılacak maaş artışını beklemeye başladı. 14 milyon emekli 5 milyondan fazla kamu çalışanı ile sosyal yardım alan vatandaşlar için yılın ikinci artışı yapılacak. SSK ev Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak da sosyal ödemeler yani 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası da artırılacak.



SOSYAL REFAH ARTIŞI

Emeklilerin ve memurların artışını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamı 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak.

Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuca göre yaptığımız hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında olacağını gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 40'ı bulurken, memur ve memur emeklileri de yüzde 7'lik toplu sözleşme haricinde yüzde 33 civarında enflasyon farkı alacak.

Ancak bu artışlara ilaveten Ocak ayında olduğu gibi bir ek zam da gelecek. Bunun için çalışmalar devam ediyor. 6 aylık enflasyonun açıklanmasından sonra değerlendirme yapılacak. Burada taban maaşın artırılması, toplu sözleşme oranının yükseltilmesi ve seyyanen zam gibi formüller masada duruyor. Ocak ayında toplu sözleşme oranı 5'den 7.5'a çıkartılmış, emeklilerin taban maaşı da 1.500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. Bu ek zamlar için de yasal bir düzenleme gerekiyor.



İŞÇİLER BEKLİYOR

Sosyal refah artışının yapılacak olması asgari ücret ile ilgili bir güncellemeyi de gündeme getirdi.

Yasal olarak sadece Aralık ayında yılda bir kez toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nun Temmuz ayında da toplanma ihtimali konuşulmaya başlandı.

Komisyonun bir tarafı olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası bu konuda çalışmalar olacağını açıklaması önemli. Asgari ücretin üç yönü bulunuyor. İşçi kesiminin dışında işveren kesimi de komisyonda yer alıyor. Hükümet ise komisyonda hakem rolü üstleniyor.

Burada yeni bir toplantı ile asgari ücrette güncelleme yapılması söz konusu olacak. İş dünyasından gelen açıklamalar da olumlu. Onlar da işçi ücretlerinin artırılması ve alım gücünün yükseltilmesi noktasında destek veriyorlar. Asgari ücrette yapılacak bir güncelleme sadece 8-9 milyon asgari ücretlinin değil asgari ücret üzerinde maaş alan milyonlarca çalışanın da gelirinin artmasına yol açacak. Ocak ayında devrim gibi bir karar ile asgari ücretten vergi kaldırılmış ve tüm ücretlerde bu uygulanmaya başlanmıştı.



YASAL DEĞİŞİKLİKLE

Asgari ücretin güncellenmesi noktasında üç ihtimal ortaya konulabilir. Daha önce TV programlarımda gündeme getirdiğim bu üç formül ile yeni bir asgari ücret belirlenebilir.

Prim yükünün karşılanması, 6 aylık enflasyonun baz alınması ve yıllık enflasyon oranına artışın tamamlanması...

Ancak bütün bunlar enflasyon oranlarından sonra yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacaktır. Komisyonun bir ara toplantı yapması da emekli ve memurlara yapılan ek zamlarda olduğu gibi yasal bir değişiklikle mümkün olacak.

Söz konusu üç formülde hesaplamalar ise şöyle olacak :

1)Prim formülü: Kesintiler net ücrete eklenebilir.

Net asgari ücret: 4.253 İşçi için kesinti toplamı: 751 Brüt asgari ücret: 5004 TL 2) 6 aylık enflasyon formülü:

6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

3) Yıllık enflasyona tamamlama formülü: Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış Temmuz'da yıllık enflasyona tamamlanabilir.

Yüzde 75- Yüzde 50,5 = Yüzde 24.5 4.253 X % 24,5= 1,042

4.253+1.042= 5.295 TL

KİMLERI İLGİLENDİRİYOR?

● 14 milyon emekli

● 4,5 milyon kamu personeli

● 1.1 milyon kamu işçisi

● 9 milyon asgari ücretli

● 1 milyon sosyal ödeme alan vatandaş



NELER DEĞİŞECEK?

● SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alacak

● Memur emeklileri ve memurlar topu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak

● Sosyal yardım maaşları artacak

● Kıdem tazminatı tavanı yükselecek

● Sosyal refah artışı hesaplanacak

● Asgari ücretin güncellenmesi gündeme gelecek



ARTIŞ ORANLARI NELER?

● Emekliye 6 aylık enflasyon farkı: Tahmini yüzde 39,67

● Memura Temmuz artışı: Yüzde 39,17

● Asgari ücret için güncelleme oranları: yüzde 39,67 veya yüzde 24.5

● Refah artışı formülleri: Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artış



ÖDEME TAKVİMİ

4 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

1-8 TEMMUZ: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

18-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş