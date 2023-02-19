EYT’lilerden maaş ve promosyon kampanyası

Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek olurken EYT’liler de bir kampanya başlatıyor. Bize mesaj gönderen binlerce EYT’li ilk maaşları ve promosyonları bölgedeki depremzedelere göndermeye hazırlanıyor...

Türkiye asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı 10 ilde yaraları sarmaya çalışıyor. Her yaştan vatandaş imkanlarını bölgedeki kardeşleri için seferber etmiş durumda. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde depremzedeler için yardım kampanyaları düzenleniyor. Kimisi parasıyla, kimisi emeğiyle, kimisi eşyalarıyla bu yardımlara katılıyor. İmkanı olan birçok vatandaş bölgeye giderek depremzedelerin yanında yer alıyor. Kimsesiz depremzede çocuklar için 100 bin vatandaş koruyucu aile olmak için başvuruda bulunuyor. Depremzedeler için harekete geçen vatandaşların arasında çok sayıda EYT'li de var. EYT'liler şu anda imkanlarıyla yardım kampanyalarına katılırken emekli olduktan sonrası için de hazırlık yapıyor.

TBMM BEKLENİYOR

DEPREM felaketinden sonra kapanan TBMM önümüzdeki hafta tekrar çalışmalarına başlayacak. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı. Elitaş devamında "TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği gibi TBMM'nin gündeminde bulunan önemli kanun tekliflerinden birisi de EYT yasası.

Yaklaşık 5 milyon vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkına kavuşacak.

Bu vatandaşlar arasında deprem bölgesinde yaşayan çok sayıda EYT'li de bulunuyor.

Yasa çıktıktan sonra başvurular başlayacak ve ilk maaşların Mart ayına yetiştirilmesi sağlanacak. İşte bu noktada EYT'liler depremzedeler için tekrar devreye gerecek.

MESAJ GÖNDERİYORLAR

YASANIN çıkmasını bekleyen EYT'lilerden deprem felaketi sonrası binlerce mesaj aldık. İmkanlarıyla bölge için destek olmaya koşan çok sayıda EYT'li vatandaş yasanın ardından da önemli bir yardım sürecini başlatacak.

EYT'liler özellikle ilk maaşlarını bölgeye göndermek istiyor.

Gelen mesajlardan çoğu ilk maaşını bağışlamak istediğini söylerken bazıları 6 aylık maaşını göndermeyi düşündüğünü söylüyor. Yine maaşından bir yıl boyunca belli bir miktarın kesilerek depremzedelere gönderilmesini isteyen EYT'liler de bulunuyor.

Bazı EYT'li vatandaşlar ise emeklilere verilen banka promosyonlarının bölgeye gönderilmesi çağrısında bulunuyor. Yine Nisan ayında verilecek bayram ikramiyelerini depremzedelere göndermek isteyen çok sayıda EYT'li de bulunuyor.