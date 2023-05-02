Bayramda çalışana çifte ödeme

Ramazan bayramında birçok işçi mesai yaptı. Resmi tatillerde çalışanlar için ikinci bir yevmiye ödeniyor. Bu arada haftalık izin günü bayrama rastlayanlara ayrıca bir ödeme daha yapılıyor



Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramını idrak ettik.

Dini ve milli bayramlar ülkemizde asal olarak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde çalışma yapılmıyor.

Ancak birçok sektörde üretim ve işler devam ettiği için çalışma yapılması zorunlu hale geliyor.

Bu yüzden bayramda çalışmak zorunda olanlar için bazı haklar da yasalarımızda düzenlenmiş durumda. Bir işçi eğer bayramda çalışırsa hem genel tatil gününde çalışmadan hak kazandığı bir günlük ücretini, hem de çalışması karşılığı bir günlük ücretini alır. Dolayısıyla toplamda iki günlük ücretine hak kazanmış olur. İşçiler genel tatil günlerinde bir saat bile çalışsalar, bir tam günlük ücretlerine hak kazanırlar. Dolayısıyla genel tatil gününün başladığı saatler içerisinde çalışması olan işçi çalıştığı sürenin ücretine değil, bir tam günlük ücretine hak kazanır.

Ramazan bayramında resmi tatil olarak 3.5 günlük süre bulunuyor. Bu yıl arife günü 20 Nisan, Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu yıl Ramazan Bayramı'yla kesişti.

Yasal olarak işçilerin bayramda çalışma yapmaları zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sözleşmelerde ya da yapılacak mutabakatlarda bu durum belirtilmişse işçiler bayram günlerinde çalışabiliyor. Dolayısıyla bayramda çalışma yapmak işçinin rızasıyla gerçekleşiyor ve bunun yazılı olarak belirtilmesi gerekiyor.

Ramazan bayramında çalışma yapılmış ise işçilere bu çalışmaları karşılığında ödeme yapılıyor. Para dışında izin gibi bir yöntemle mesai ödemesi yapılamıyor. Dolayısıyla işveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamaz.

Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda.



NASIL ÖDENİYOR

Yukarıda da belirttiğimiz gibi genel tatil gününde yani resmi tatillerde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor.

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Yani haftalık çalışma süresi olan 45 saat aşılmışsa bayram ödemesi dışında bu fazla saatlerinde ücreti ödeniyor. Genellikle AVM gibi alanlarda çalışanlar günlük bayram çalışmalarını aşan saatlerde mesai yapıyorlar.

Bu çalışanlar hem bayram parasını hem de kaç saat fazla çalışmışlarsa o ödemeyi almaya hak kazanıyorlar. Bayram mesaisi hesaplanırken işçinin günlük yevmiyesine bakılıyor.

Bu yevmiye işçiye iki katı kadar ödeniyor. Bu bayramda da 3.5 gün çalışan bir işçi 3.5 gün karşılığında yevmiyesini alacak.

Buradaki yarım gün ise arefe gününden kaynaklanıyor.



HAFTALIK İZNE DİKKAT

Son Ramazan bayramı hafta sonuna denk geldiği için birçok çalışan açısından haftalık iznine de rastlamış oldu. Yani Pazar günü haftalık izni olan bir işçi Pazar günü bayramda ayrıca çalışmışsa bir günlük yevmiyeye ilaveten yüzde 50 yevmiye daha hak ediyor. Bu yüzden bayramda hafta tatilinde çalışanlar için ek bir ödeme daha yapılması gerekiyor.



NASIL HESAPLANIYOR?

3.5 gün çalışan asgari ücretli işçiye şu kadar mesai ödeniyor:

● Saatlik ücret: 8.506,80 / 225 (aylık çalışma saati) = 37,81 TL

● 3.5 günlük çalışma süresi:

7.5 (günlük çalışma saati) x 3.5 = 26,25 saat ● Ödenecek toplam mesai:

37,81 x 26,25 = 992,51 TL Hafta tatili de bayrama denk gelip çalışana o günlük ücreti yüzde 50 fazlasıyla ödeniyor.

Bu durumda 4 gün ilave ödeme hesabıyla en az bin 134,30 lira çalışanın hesabına yatırılıyor.

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