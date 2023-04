Aileye 6 adımda koruma

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile koruma Kalkanı hem ailenin korunması, hem ailenin kurulması hem de özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin desteklenmesini sağlayacak. 6 adımda gerçekleşecek destek paketinde hem erken emeklilik var hem de finansal ödemeler...



HER KESİME DOKUNACAK

Türkiye önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda gerçekleşecek reformlara hazırlanıyor.

Ailelerin korunmasını sağlayacak ve kurulmasını kolaylaştıracak bu paket özellikle emeklilik sisteminde de yenilikleri getirecek. Böylece özellikle anneler için esnek emeklilik yaşı sağlanacak.

Çocuk sayısına göre annelerin erken emekli olmaları kolaylaşacak. Bütün bunların yakınında ev kadınlarının emekli olmaları için maddi destekler sağlanırken evlenmek isteyenlere de finansal katkı yapılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı programı 6 adımlı bir sistem olarak milyonların hayatına dokunacak.

Özellikle çalışma imkanı olmadığı için emekli olamayan ve bir sosyal güvencesi bulunmayan ev kadınları için emeklilik imkanları açılmış olacak.



Altı adımda yürüyecek sistem şu ana hatlardan oluşuyor:

1- Ailelere gelir desteği: Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek.

Örneğin asgari ücretin altında bir gelir söz konusu ise bu asgari ücrete tamamlanacak. Bir yandan da şu an uygulamada olan elektrik doğalgaz su gibi faturaların ödenmesi sistemi devam edecek. Böylece ailelerin zaruri ihtiyaçları karşılanırken maddi olarak da desteklenecek. Ancak aileler için ayrıca istihdam imkanı da oluşacak.

2- Her aileye en az bir sigortalı:

Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak.

Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak. Aileler devletten gelecek desteklerin yanında çalışma imkanlarıyla da desteklenmiş olacak. Bunun için iş ve meslek kursları, işbaşı eğitimleri geniş şekilde devrede olacak. Yatırım ortamının iyileşmesiyle yeni istihdam alanları da açılmış olacak.

Ailede çalışamayan ev kadını için de bu aşamada bir destek geliyor.

3- Ev kadınına prim desteği:

Evde üretim yapmasına rağmen bir işte çalışma fırsatı bulamayan ve böylece sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için emeklilik imkanı getirilecek. İsteğe bağlı sigorta yaptıracak olan ev kadınlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece yılda 12 bin lirayı geçen destek sayesinde kadınlar daha kolay emekli olabilecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. Bütün bunlar sayesinde ev kadınları ileride bir emekli maaşına kavuşmuş olacak. Ev kadını aynı zamanda anne ise farklı bir emeklilik sistemi de devreye girecek...

4- Annelere esnek emeklilik:

Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak.

Yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Bu eklenen primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Anne çalışmak isterse bu kez farklı bir sistem onlara sunulacak...

5- Çalışan anneye esnek çalışma:

Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek.

Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak.

Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak.

Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek.

Bu sayede birçok kadın bakıcı için istihdam imkanı da sağlanacak.

6- Evlenene faizsiz destek: Evlenecek olanlar için 150 bin liralık faizsiz destek kredisi sağlanacak. Kredi 48 ay vadeli olacak ve 24 ay ödemesiz olarak uygulanacak.

Böylece krediyi aman yeni evliler 2 yıl boyunca para ödemeyecek. Daha sonra her ay faizsiz küçük taksitler halinde geri ödeme gerçekleşecek. Toplamda kredinin vadesi 72 ayla çıkmış olacak.

