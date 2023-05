Ev kadınları sigortalı oluyor

Milyonlarca ev kadınına emeklilik yolunu açacak olan yeni programın detayları belli oluyor. Aile Bakanı Derya Yanık tüm ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşacağını ve prim desteği alacağını söyledi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milyonlarca ev kadınının merakla beklediği sigorta ve emeklilik ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. A Haber canlı yayınında konuğumuz olan ve Cansın Helvacı ile birlikte sorularımızı cevaplandıran Bakan Yanık, Ak Parti'nin Türkiye'de sosyal devleti inşaa ettiğini, 2002'de 4 olan sosyal yardımların bu gün 53'e yükseldiğini belirterek, "Bizim sosyal yardıma bakış açımız ihtiyaç grupları özelinde esnek ve ihtiyaca yönelik çalışmalar.

Sosyal yardımları ihtiyaç gruplarına göre ayırdık. Ve son derece esnek hale getirdik. Devletin olması gerektiği yerde vatandaşın ihtiyacı olan noktada devletin olmasını sağladık" dedi.

Türkiye Aile Destek Koruma Programı'nda sadece yoksulluk sınırını temel almadıklarını belirten Yanık, "Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık.

Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık.

Bu işleyişi de kolaylaştıracak.

Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz" dedi.



EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Ev kadınlarının emekliliği konusunun detaylarını da açıklayan Bakan Yanık, "Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum. Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.

Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz" diye konuştu.



GENÇLERE EVLİLİK KREDİSİ

Bakan Yanık, evlenecek olan gençlere de ev kurarken ve evlilik sonrasında da çocuklarının eğitim vs gibi ihtiyaçları için de Aile ve Gençlik Bankası'ndan kredi verileceğini söyledi.



"EK PROTOKOLLE EKSİĞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Toplu sözleşmeden faydalanamayan bakanlık personeli için ek protokol yapılacağını müjdeleyen Bakan Yanık, "Bizim özellikle kuruluşlarımızdaki bakım personellerimizin yoğun olarak etkilendiği bir nokta orası arkadaşlarımız şu anda kaç personelimiz nasıl bir çerçeve oluşturacağız bunların çalışmalarını yaptılar.

Biz bakanlık olarak dezavantajlı gruplara bakım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bizim çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu yaptığımız hizmetin kalitesine doğrudan yansıyacak bir etkiye sebep oluyor. O yüzden arkadaşlarımızın hiçbir hakkının ihlali olmaması onlardan daha çok bizim istediğimiz bir şey. Ek protokolle eksiği tamamlayacağız hiç merak etmesinler şu anda teknik kısımları bitti. Bakan Yanık, görevde yükselme ile ilgili sonuçların da bu hafta açıklanacağını belirtti.



2431 SÖZLEŞMELİ ALINACAK

Sözleşmeli alımlarıyla ilgili Bakan Yanık "Müracaatları aldık. KPSS puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacak. Unvanlar belli kadrolar belli. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alacağımızı ifade etmiştik. Ataması önümüzdeki günler yapılır" dedi.

