Huzuru bozan tazminatı kaybeder

Yasalarımız çalışanların olduğu kadar işverenlerin de haklarını koruyor. İş yerinde verimliliği bozan bir çalışan için tazminatsız atılma hakkı verilebilir.



Yaklaşık 60 çalışanı olan bir firmayız. Firmamızda iş kanunu düzenlemelerine uygun şekilde davranmaya çok dikkat ediyoruz.

Maaşları zamanında ödüyoruz mesaileri veriyoruz. Ancak bazı çalışanlar maaşların azlığından şikayet ederek söylentilerle diğer çalışanların da verimini düşürüyor. Huzursuzluğa yol açan işçilerimizi tazminatsız çıkartabilir miyiz? (ismi saklı)



Herhangi bir işçinin tazminatsız bir şekilde işten çıkartılabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesinde belirtilen şartlardan birini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Söz konusu düzenlemede işverenin işçiyi haklı fesihle çıkartma şartları sıralanmaktadır. Sizin belirtmiş olduğunuz davranışlar, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmaya girmektedir. Bu davranışlar tazminatsız fesih sebebi olduğu için bu durumu ispatlamanız halinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilirsiniz.



MAAŞ ZAMANINDA ÖDENİR

Özel bir şirkette çalışıyoruz. Son üç aydır bazı arkadaşlar maaşını alıyor bazıları alamıyor. Alanların bir kısmı da eksik ödendiğini söylüyor. Firmanın zorda olduğu bir durum da bulunmuyor. Böyle bir durumda işçilerin hangi hakları bulunuyor? Mehmet YİĞİT



İş kanununa göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçi bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya İş mahkemesine dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.



ARABULUCUYA GİTMEK GEREKİR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir?Ahmet ÇELİK



Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse arabulucuya gidebilirsiniz. Arabulucudan sonuç alınmadığında iş mahkemesine dava açma hakkı bulunuyor.



MAZERET GÖSTERMEK ÖNEMLİ

Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de biz bu mazeretlere inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkarmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Kamil TEKİN



İş kanununa göre İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarır. İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini fesh edebilir.



SİGORTADAN ÖNCE ASKERLİK

12.05.2000 girişliyim 2001'de askere gittim 18 ay yaptım sigorta girişimi geriye çekmek için ne yapmam gerekiyor? Mesela ilk çalıştığım iş yerime dava açsam nasıl bir süreç gerekir? Sedat ÖZDEN



Askerlik borçlanmasının işe giriş tarihinizi geri çekebilmesi için sigorta olduğunuz tarihten önce yapılmış olması lazım. Bu durumda siz 2000 yılındaki sigorta olduktan sonra askere gittiğiniz için borçlanarak girişi geri çekemezsiniz. İş verene dava açmanın askerlik borçlanmasıyla bir ilgisi yok.

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