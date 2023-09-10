Memur ve emekli zamlarına yeni sistem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emeklilerin ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı.

Sistem değişikliğiyle birlikte önümüzdeki yıl yeni zam hesaplamaları yapılacak.

Böylece maaşlar enflasyon karşısında ezilmeyecek



Milyonlarca memur ve emekli için yeni zam dönemi yaklaşırken maaş hesaplarında da sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. Gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak.

Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.



ZAM YÜZDE 50'Yİ GEÇECEK

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak açıklandı. Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon da yaklaşık yüzde 38 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için ise fark ödeneceği anlamını taşıyor. Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.



REFAH PAYI DA UYGULANACAK

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Ocak ev Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını maaşlarında görüyor. Burada hesaplamalarda kullanılan parametre ise 6 ay sonunda gerçekleşen enflasyon oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında hesaplamaların değişeceğinin işareti de verilmiş oldu. Yapılacak yeni hesaplamalar dönem sonundaki enflasyona göre değil zamların uygulanacağı 6 ay için hedeflenen enflasyona göre yapılmış olacak. Böylece emekliler ve memurlar oluşacak enflasyon farkından etkilenmezken maaş artışları da enflasyonun üzerinde kalacak. Bu arada refah payı uygulamasının da devam etmesi bekleniyor. Bu yıl için yapılan açıklamalara bakıldığında özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ekim ayında bir ara zam yapılması gündeme gelebilir. Meclis açıldığında yapılacak bir düzenleme bekleniyor. Bu düzenlemede seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı ya da ikramiye gibi formüller üzerinde çalışılıyor.



ASGARI ÜCRETİ DE ENFLASYON BELİRLİYOR

Öte yandan Aralık ayında belirlenecek olan 2024 yılı asgari ücreti için de belirleyici parametre enflasyon olacak. Hem 2024 yılı enflasyonu hem de Orta vadeli Program'da öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonunun masaya gelmesi bekleniyor.

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