Emekliye enflasyon zammı

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayında alacağı zam oranlarını belirleyecek enflasyon verileri açıklanıyor. Temmuz ayından sonra Ağustos enflasyonu da belli oldu. Böylece emeklilerin ve memurların zamlarını oluşturan 6 aylık enflasyon için 4 veri kaldı.Dün açıklanan Ağustos enflasyonu ile birlikte 2 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49 olarak duyurmuştu. Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 9.09 olarak açıklandı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 19.44 olarak hesaplandı..2 aylık yüzde 19.44 oranındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam olarak kesinleşti. Bunun üzerine 4 aylık enflasyon rakamı daha eklenecek.Ancak şu anda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 19.44'lük 2 aylık artış oluşmuş oldu.2 aylık 19.44 oranındaki enflasyon memurlar ve memur emeklileri için de fark eklenmesini kesinleştirdi.Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık enflasyon farkı yüzde 12.73 olarak hesaplandı. Yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıylabirlikte memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık artışı yüzde 29.63 oranına ulaştı. Bu orana 4 aylık enflasyon daha eklenecek.2 aylık zam yüzde 19.44 olarak kesinleşirken Emeklilerin Ocak ayında alacakları enflasyon artışı ile ilgili tahmini hesaplamalar da yapılıyor.Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. Ancak buradaki tahmin aralığı yüzde 54-62 olarak açıklanmıştı.2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olarak gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Bu da SSK ve Bağı-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyacak. Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 62'yi bulursa, bu durumda da 6 aylık enflasyon yüzde 35.25 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 40'ları bulacak.Enflasyona bağlı artış oranları bu şekilde hesaplanırken bunların üzerine bir refah payı eklenmesi de söz konusu olacak. daha önceki dönemlerde olduğu gibi enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından alınacak bir karar ile ek bir yasal düzenleme yapılabilecek.Böylece enflasyona bağlı oranlar artırılacak.- Eylül enflasyon 3 Ekimde açıklanacak- 3 aylık zam belli olacak- Ekim'de ara zam gündeme gelecek- Üçüncü ikramiye çalışması netleşecek- Ocak ayında yeni maaşlar ödenecek