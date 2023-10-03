Dul maaşı erkeklere de ödenir

Ölüm maaşı vefat eden sigortalının eşine ödeniyor.

Çalışma ya da emekli olma ölüm maaşına engel değil. Burada kadın erkek ayrımı da yok

Eşimin ve benim sigortalı olmamızdan dolayı her birimizden birinin hayatını kaybetmesi sonucunda emekli maaşını alma durumu var mıdır? Bağ-Kur'lu olan erkek SSK'lı eşi vefat ederse eşinin de maaşını alabilir mi?

Emre KURUCU Eş üzerinden alınan ölüm maaşı için, eşlerin çalışıyor olması ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor olması eşten alınan ölüm aylığına engel değil. Yani anne veya babadan alınan yetim aylığı gibi görülmemelidir.

Eşlerden birinin vefatından dolayı diğer eşin ölüm aylığı almaması için ya ölüm aylığı

alan eşin de vefat etmesi ya da başka biri ile evlenmesi gerekir.

Bunun dışında aylık alan diğer eşin çalışması başka bir deyişle gelirinin olması eşten alınan ölüm aylığına engel değil.

Burada çalışan ya da emekli eş ölüm maaşını alırken oran düşüyor. Çalışmayan eş yüzde 75 oranında ölüm maaşı alırken çalışan ya da emekli olan eş yüzde 50 oranında maaş alıyor.

Ölüm maaşı halk arasında dul maaşı olarak da biliniyor.

Ayrıca sadece kadınların aldığı yönünde de bir intiba oluyor.

Oysa ölen eş kadın ise geride kalan kocası da ölüm maaşını yani dul maaşını alabiliyor.



YETİM MAAŞININ ŞARTI

Abim vefat ettikten sonra abimden dolayı anneme maaş bağlandı. Annem vefat ettikten sonra maaş babama devroldu.

Babam da vefat edeli 7 ay oldu.

Babamdan kalan maaşını alabilir miyim? Eşimden ayrıldım.

Şule KARA Kız çocukları evlenmedikleri

sürece babalarından yetim maaşı alabiliyor. Burada ikinci bir şart da kendinizin çalışmanızdan ya da emekliliğinizden dolayı gelirinizin olmaması. Bu yüzden babanızın maaşı varsa ve sizin geliriniz yoksa maaş alırsınız. Ama abinizin maaşını alamazsınız.



KANUNA AYKIRI OLMAMASI LAZIM

İş sözleşmeleri hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir? Bu sözleşmelerde yazan her madde geçerli midir? Örneğin, "Fazla çalışmalar için ayrıca ücret ödenmeyecektir" şeklinde bir madde konulabilir mi?

(İSMİ SAKLI)

Kanuna aykırı hükümler içeren

sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye 'fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir', 'tazminat ödenmeyecektir' şeklinde hükümler konulması halinde, yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.

Bu hükümlere göre yapılan işlemler de geçersiz olacaktır.



MEMUR ÇOCUKLARININ FARKI

Hâlâ devlette çalışmakta olan bir öğretmenim. 2006 yılında eşimden boşandım. 2008'de babam vefat etti. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekliydi.

Ben de Emekli Sandığı'na bağlıyım.

Babamdan maaş alabilir miyim? Selma AYDIN Yetim kız çocuğunun memur olarak emekli aylığı varsa veya memur olarak çalışıyorsa vefat eden anne veya babasından dolayı yetim aylığı alamaz.

Yetim aylığı alabilmesi için memur olarak çalışmıyor olması, memur olarak emekli aylığının olmaması ve bekar olması gerekir. Yetim kız çocuğu, işçi veya esnaf olarak çalışıyorsa, veya işçi veya esnaf olarak emekli aylığı alıyorsa, bekar olması halinde vefat eden memur anne veya babasından yetim aylığı alabilir. Bu sadece memur çocuklarına tanınmış bir haktır.



GERİYE DOĞRU TESCİL YOK

1971 doğumluyum. 1990 yılında 5 ay vergi mükellefiyetim var esnaflıktan. 1995 yılında tarım işine başladım, oda kaydım mevcut. 1998 Haziran ayında askere gittim, 18 ay. 2004 yılında sigorta girişim var, halen sigortalı olarak çalışıyorum.

Benim durumum ne olur?

Ali BAŞARAN Daha önce hiç Bağ-Kur veya sigorta kaydınız yok ise geriye doğru tescil yapılmıyor. Bu yüzden 2004 girişinize göre 60 yaşında ve 7000 gün primle emekli olursunuz.



PRİMİ TAMAMLAYIN YETER

Bin Gün bir iş yerinde mi dolacak. 6 Bin Gün başka şirket bin günü çalışılan şirketler olsa tazminat alınır mı?

Kamil ŞAHİN Çalışanlar emeklilikte yaş dışındaki şartları tamamladılarsa son çalıştıkları iş yerinde z1 yılı tamamlamaları şartı ile istifa edip tazminat alabilir.

1999 sonrasında sigortalı olanlar 7 bin gün ya da 25 yıl 4500 günü doldurduklarında tazminat alırlar. Bu primlerin aynı işyerinde doldurulması şart değil. 1999 öncesinde ise tazminat alma şartı 15 yıl 3600 gün. Bu şekilde tazminat almak için SGK'dan bir yazı almanız gerekiyor unutmayın.

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