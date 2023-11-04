Emekliye enflasyon zammı, memura fark

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. Yıl sonu için Merkez Bankası ve Orta Vadeli Programda ise öngörü yüzde 65 olarak açıklanmıştı.TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak.Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor.Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Şu anda kesin olan, 4 aylık enflasyon rakamı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak hesaplanmış oldu. Bir başka ifade ile Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.Yüzde 29.41 oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon artışı anlamına gelirken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla beraber memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışı yüzde 40,39'a ulaşmış oldu. Tüm bu rakamlara ilaveten iki aylık enflasyon verisi ve yapılacak refah payı artışı da eklenmiş olacak.Bu noktada oransal artışların dışında seyyanen bir ödeme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Bilindiği gibi son zamlardan önce en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti.Şimdi bu taban maaşın yeniden artırılması da gündemde. Burada kök maaşı 7.500 TL'nin altında olan emeklilerin alacakları aylıklar hazine desteği ile 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Ancak kök maaşlar değişmiyor.Yapılacak ocak zamları bu kök maaşa yapılacak ve yine taban maaşın altında bir rakam ortaya çıkarsa tamamlanacak.Yapılan değerlendirmelerde en düşük maaş olan 7.500 TL'nin de 10 bin liraya çıkartılması bekleniyor. Bu karar da 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak 6 aylık orandan sonra verilmesi bekleniyor. Bu tür kararlar ve refah payı artışları yasa ile gerçekleştiği için Meclis'ten de geçmesi gerekiyor.SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor.Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur maaşları zam oranı belirleniyor.2 aylık enflasyon: Yüzde 19.443 aylık enflasyon: Yüzde 25.114 aylık enflasyon: Yüzde 29,41 Memur emeklisi enflasyon farkı :Yüzde 22.08Memur emeklisi 4 aylık ocak zammı: Yüzde 40.39SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık artış: Yüzde 29.41