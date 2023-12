Emekliye masada 3 formül

Milyonlarca emeklinin Ocak ayında alacağı zam oranlarıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra bu formüller hayata geçirilecek. Özellikle refah payı ve taban maaş artışı gündemde.

Aralık ayı ile birlikte çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar yapılacak zam oranlarını beklemeye başladı. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon verileri belirlerken, asgari ücret artışlarında da enflasyon önemli bir referans oluyor.

Son dönemde hükümet enflasyon verilerinin üzerinde bir de refah payı uyguluyor.

Ayrıca emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor. Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde hem emeklilere hem de asgari ücrete bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor. Bu arada TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre de 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 oldu. Bunun üzerine Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak.

Orta Vadeli Program'daki öngörüye göre 6 aylık oranın yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Şimdi hangi kesim için ne tür hazırlıklar var tek tek bakalım.



SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri HER YIL Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yansıtılıyor.

Son yıllarda Hükümet 6 aylık enflasyonun üzerine mutlaka refah payı da ekledi.

Böylece emeklilerin artışı enflasyonun hep üzerinde oldu. Bu yılın Ocak ayında yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 30'a tamamlanırken, Temmuz ayında yüzde 17'lik 6 aylık enflasyon yüzde 25'e tamamlandı.

Böylece bu oranlarda zamlar yapıldı. 2024 yılının ilk 6 ayı için ise üçlü bir zam formülü masada bulunuyor. Öncelikle yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor. Bunun dışında son dönemde uygulanan taban maaşların da artırılması gündemde. Son olarak 7.500 TL yapılan taban maaşın da 10 bin-

11 bin bandına çıkartılması planlanıyor.

Böylece bu rakamın altındaki tüm maaşlar Hazinenin yapacağı seyyanen destek ile taban maaşa tamamlanacak. Üçüncü bir formül olarak da taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Bu formül de masada bulunuyor.

Buna göre artış en düşük aylıklardan başlayarak kademeli olarak yapılacak.

Bütün bu ek artışlar Ocak ayında 6 aylık enflasyonun belli olmasından sonra yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek. Böylece emekliler Ocak ayındaki maaşlarını yeni oranlar üzerinden artırılmış olarak alacak.



ZAMLAR NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor.

Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşına önce toplu sözleşme artışı uygulanıyor ve çıkan rakam enflasyon farkı kadar artırılıyor.



ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler maaşlarını peşin olarak aldıkları için Ocak ayında ödenecek rakamlar yeni zamların uygulanması sonrası belirlenen aylıklar olacak. Böylece Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı maaş alacak. Memurlar da hem fark hem de zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta almış olacaklar. Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zam farkları daha sonra ay içinde bir takvim belirlenerek ödenecek.

