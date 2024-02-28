Borçlar miras kalır mı?

- Benim babam geçen yıl vefat etti. Babamın bir şirketi vardı. Babam vefat ettikten sonra şirket de faaliyetlerine son verdi. Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'na idari para cezası borcu olduğunu öğrendik. Bu cezayı bizim mirasçılar olarak ödememiz gerekiyor mu? (ismi saklı)

Anayasanın 38. maddesine göre "Ceza sorumluluğu şahsidir." Şahısların idari veya adli suçlarına istinaden adli ve idari merciler tarafından verilen cezalar yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilebilir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuza göre de ceza sorumluluğu şahsidir ve kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

PARA CEZASI İPTAL OLUR

Bu nedenle gerçek kişi işverenin ölümü halinde kesilmiş ve tahakkuk etmiş idari para cezaları terkin edilir veya kesilerek tahakkuk edecek ise kesilmez.

Dolayısıyla, gerçek kişi işverenlerin ölümü halinde, daha önce işlemiş oldukları fiillerden dolayı uygulanmış olan idari para cezaları iptal edilir. Tüzel kişi işverenler bakımından ise işverenlik tüzel kişiye aittir ve ortaklar ve/ veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde tahakkuk etmemiş idari para cezaları bakımından tüzel kişilik adına idari para cezası uygulanır. Ancak tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirasçılarından idari para cezası tahsil edilmez.

Bu açıklamalar doğrultusunda, bir sermaye şirketi olan ve tüzel kişiliği bulunan babanıza ait şirketin SGK 'ya olan idari para cezası borçlarının, şirketin mal varlığından tahsil edilmesi gerekir. Mal varlığından tahsil mümkün olmasa veya mal varlığı bu borçları ödemeye yetmese bile, babanızın vefat etmiş olması nedeniyle, mirasçısı olarak sizden bu cezaların tahsil edilmesi mümkün değildir.

AİDATLAR VERGİDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

- Eşimin üstüne olan bir evden kira geliri elde ediyoruz. Bu gelirimizden istisna tutarını düşebilir miyiz? Kendisi üniversitede öğretim görevlisi. Bazı yerlerde amortisman giderlerini de düşebileceğimizi okudum bu nasıl düşülüyor? Şu anda kirada oturuyoruz kira miktarı hariç kiracı olduğumuz eve ödenen yakıt aidat ve bunun gibi masraflar kira vergisinden düşülebiliyor mu? Halil KELEŞ

Kira geliri elde eden tüm mülk sahiplerinin Mart ayı sonuna kadar bu gelirlerini Maliye'ye beyan etmesi gerekiyor. Bu konuda Gelir idaresinin internet sitesinde artık hazır beyan sistemi bulunuyor. Bu hazır beyanı kullanarak kolaylıkla gelirinizi bildirebilir, çıkan vergiyi de yine internet kanalıyla ödeyebilirsiniz. 1 Mart'tan sonra gelir idaresinin internet sitesinden bu hazır beyana kolayca ulaşabilirsiniz. Burada zaten sorulan soruları cevapladığınızda beyannameniz de tamamlanmış olacaktır. Kirada olan ev için yaptığınız tamirat harcamalarını belgelemek şartıyla vergi matrahından düşebilirsiniz. Burada evin ekonomik değerini artırıcı tamirat ve değişiklikler olmasına dikkat edin. DASK ya da konut sigortasını da matrahtan düşebilirsiniz. Şu anda kirada oturduğunuz konut için harcadığınız kira ödemelerini de yine hazır beyannamede belirtebilir ve matrahtan düşebilirsiniz. Şu anda kirada oturduğunuz eve ait aidat, elektrik su gibi faturaları ise düşemiyorsunuz. Ancak kiradaki evinizle ilgili kiracının ödemediği aidat, elektrik su gibi harcamaları siz yapmışsanız bunları matrahtan düşebilirsiniz.

EMEKLİ AYLIĞINDA YAPILAN HATA

- E-devlet üzerinden 4a emekli aylığı hesaplamada yüzde 49,25 üzerinden değil de yüzde 42 üzerinden hesaplama yapıldığını fark ettim. Ben her ay emekli maaşımı aylık bildirgeler verildikten sonra ne kadar arttığını görmek için sistem üzerinden hesaplatıp ekran görüntülerini ay ay kaydediyorum. Aralık ayında yaptığım hesaplama ile şubat ayında yaptığım hesaplama arasında yüzde 42 fark var yüzde 49 değil. Bunun nedeni nedir? Zamanla düzeltilir mi? Yoksa SGK'ya başvuru yapayım mı? Fırat GÜLCEZ

Sosyal Güvenlik Kurumu e- devlet üzerinden emekli olmadan önce aylık hesaplamaya imkan veren bir uygulama başlattı.

Bu uygulama ile emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı hesaplayabiliyorsunuz. Ancak burada yapılan iki büyük hata var. Buraya başvuran sigortalılar "Bugün emekli olsam kaç lira aylık alırım" sorusunun cevabını buluyor. Dolayısıyla bugünün şartlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Daha sonraki tarihte girdiğinizde o tarihteki şartlar ortaya çıkıyor. Emekli olduğunuz gün ise o tarihteki şartlara göre hesap yapılıyor. Siz aralık ayında bu sistemde maaşınızı hesaplattığınızda maaşınıza 2023 yılında yapılan artışlar eklenerek bir rakam karşınıza çıkıyor. Daha sonra Şubat ayında sorguladığınızda bu kez 2024'de yapılan Ocak zammı hesaba katılıyor. Yani 2023'de maaşınıza eklenen artışların hükmü kalmıyor çünkü siz Aralık 2023'de emekli olmadınız.

Olsaydınız eklenen artışlara bir de Ocak zammı yani yüzde 49.25 alacaktınız. Fakat Şubat'ta 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım" diye sorduğunuzda artık sadece 2024 hesaplamaya katılıyor ve 2023'deki artış ortandan kalkıyor. Aradaki farkın sebebi budur. Emekli olacağınız gün ne zamansa o yılın şartlarında maaşınız hesaplanacaktır endişe etmenize gerek yok.

İŞE GİRİŞ TARİHİ GERİ ÇEKİLEMEZ

- Ben 15.10.1999 tarihinde sigortalı işe girdim. Askerlik başlangıç tarihim 21.11.1999.

Askerliği borçlanmak beni EYT'li ya da emekli yapabilir mi? İş yerinde hiç çalışmadım ama SSK'lı gösterilmişim.

İşveren "hatamdı" dedi. Mahkemeye versem sonuç ne olur? Mehmet AKŞAR

Öncelikle ilk sigortalı olduğunuz tarihe göre emeklilik şartlarınız 60 yaş ve 7 bin gün prim.

1 ay çalışmışsınız ve askere gitmişsiniz. Askerlik sigortadan sonra olduğu için işe girişi geri çekmez ve sizi EYT'li yapmaz.

İkinci konu fiili çalışma yoksa o sigorta geçersizdir. 1 aylık sigortada çalışmanız olmaması, ve sizin sigortalı yapmanız işveren açısından 'hata' değil bir usulsüzlük.

Hem siz hem de işveren açısından yaptırımı var.