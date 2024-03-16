İkramiye için son 15 gün

Ocak'ta yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler Nisan ve Haziran'da 3.000 TL'ye çıkarılan iki ikramiye alacak.

Peki emeklilik bekleyenlerin ya da EYT'lilerin bu paraları alabilmeleri için kritik tarih hangisi? İşte ayrıntılar...



Milyonlarca emekli Ocak ayı ile ilgili zamlı maaşlarını aldılar.

Açıklanan enflasyon verileri ve öngörülere bakıldığında ise Temmuz'da da yine yüzde 30'lar civarında artışlar olması hesaplanıyor. Ancak Temmuz zamları öncesinde emekliler için ikramiye ödemeleri yapılacak. Yüzde 50 zam ile toplamda 6 bin liraya çıkartılan ikramiyelerin ilki Nisan ayının ilk haftasında ödenecek.

İkramiye emeklilere ve vefat eden sigortalıların yakınlarına otomatik olarak ödenecek. Ancak başvurmasına rağmen henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış, ya da emeklilik için başvuru tarihi daha gelmemiş sigortalılar ve EYT'lilerin değişikliklerden nasıl yararlanacağı merak ediliyor. İşte hem ikramiye hem refah payı artışlarının yeni emeklilere ve EYT'lilere nasıl yansıyacağı ile ilgili detaylar...



ÖNEMLİ TARİHLER

Bilindiği gibi bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor.

Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak.

Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak.

Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.

Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.



HAFTA SONUNA RASTLIYOR

Bu arada bu ayın son iki günü hafta sonuna rastlıyor. Bilindiği gibi bu durumlarda genelde ödeme ya da başvuru işlemleri ilk iş gününe uzatılıyor., Ancak emeklilik işlemlerinde başvurduğunuz tarih önemli olduğu için süre 1 Nisan'a uzatılmıyor. Eğer işlemleriniz 30 ya da 31 Mart'a kaldıysa SGK müdürlükleri kapalı olduğu için başvurunuzu e-devlet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Burada önemli olan Mart ayı bitmeden başvurunuzu yapmış olmanız.



ZAMLAR MAAŞA EKLENİR Mİ?

Emeklilik için müracaat eden EYT'liler ve diğer sigortalıların merak ettiği diğer konu ise yapılan Ocak ve Temmuz artışları. Bu artışlar aylıklar hesaplanırken maaşlara nasıl yansıtılıyor şimdi buna bakalım. Öncelikle emeklilik için başvurduğunuz tarih hem aylık alma ve hesaplama günü açısından hem de zamların ve refah paylarının uygulanması açısından önem kazanıyor. Örneğin Eylül, Ekim 2023 tarihlerinde başvuran bir EYT'linin aylıklarına yapılacak artışlarda 2023 yılında yapılan tüm zamlar dahil ediliyor. Bu emeklinin aylığı örneğin Eylül'de başvurduğu için Ekim ayının 1'inden itibaren hesaplandığından Ocak 2024 tarihindeki artışlardan da yararlanıyor.

2024 yılında başvuran tüm EYT'liler ve diğer emekli olacak sigortalılar da bu yıl yapılacak tüm enflasyon artışlarından ve refah paylarından faydalanacak. Örneğin Ocak ayında başvuran bir sigortalının emekli maaşı 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Bu hesaplama sırasında emekliye hem yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışı hem de 11.68 puanlık refah payı eklenecek. Bu emekli Temmuz ayında da yeni yapılacak artışı aylığında görecek. EYT'li sigortalı eğer başvuruyu Temmuz artışından sonra yaparsa örneğin Ağustos ayında yaparsa bu kez aylığı 1 Eylül'den itibaren hesaplanacak ve 2024 yılı içinde yapılan tüm artışlar hesaba katılacak. Bu emekli aylığına ayrıca Ocak 2025 zammını da ekleyecek.

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