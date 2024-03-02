Evlenen kadına 4 destek

Evlilik öncesi ve sonrasında kadınlar için dört ayrı destek söz konusu. Çeyiz parası ile 24 maaş verilirken, evlilik desteği 150 bin TL oldu. Hesap açanlara destek verilirken ayrıca tazminat hakkı da geliyor

Türkiye'de sosyal yardımlar giderek artıyor. Özellikle dezavantajlı kesimlere öncelik tanınırken burada kadınlar öne çıkıyor. Sosyal yardımların dışında özellikle evlenecek olan genç kızlara dört ayrı destek de veriliyor.

Böylece nikah öncesi ve sonrasında tanınan bu haklar kadınlara evliliklerinde bir nefes oluyor. Bu noktada dört ayrı destekten söz edebiliriz.

Şimdi bunlara tek tek bakalım

YETİM KIZLARA 24 MAAŞ: Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart...

Burada kadının yaşına bakılmıyor.

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor. Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından 3 bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 72 bin lira ödeniyor.

Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor.

Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.

Çeyiz parası bir kereliğine veriliyor ve başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor.

AİLE DESTEĞİ 150 BİN LİRA: Öncelikli olarak deprem bölgesinde yürürlüğe giren uygulama ile evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Kredi 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vade ile ödeniyor. Ödemeler tamamen faizsiz oluyor. Destekten yararlanmak için nikahtan en az 2 ay önce başvurmak ve 30 yaşından gün almamak şartı bulunuyor. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul ediliyor.

ÇEYİZ HESABINA DEVLET KATKISI: 27 yaşından önce ilk evliliğini yapan T.C vatandaşlara bu destek veriliyor. Evlilik öncesi Türkiye'deki bir bankada çeyiz hesabı yapmak ve buna en az 36 ay ödeme yapmak şartıyla birikimin yüzde 25 kadarını devlet de destek olarak veriyor. Burada yapılacak desteğin üst sınırı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Şu anda ödenen miktar 58 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer çiftler ayrı yarı hesap açarsa destek 116 bin lirayı buluyor.

Burada babalar 18 yaşından küçük kızları için de hesap açabiliyor.

EVLENENE TAZMİNAT HAKKI: Çalışan kadınlar için de evlilik bir avantaj haline dönüşüyor. Burada evlenen kadınlar 1 yıl içinde müracaat etmeleri halinde çalıştıkları işyerinde biriken tazminatlarını istifa ederek alabiliyorlar. Yasalar istifa edene tazminat hakkı tanımamasına rağmen kadınlar evlilik dolayısıyla bu haktan yararlanıyor. Müracaat ederken evlilik cüzdanının fotokopisini de bulundurmak gerekiyor. Ayrıca tazminat için son işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerekiyor.