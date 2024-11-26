Milyonlara memur zammı

Ocak ayında memur ve emekliler enflasyona göre artış alacak. Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara yapılacak maaş artış oranı aynı zamanda sosyal destekleri de artıracak. Milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek.

Ocak ayı yaklaştıkça milyonlarca vatandaş yeni zamlarla ilgili hesap yapmaya başladı.

Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonunu bekliyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

NASIL HESAPLANACAK

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı.

Şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek.

Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.

SON TAHMİN MERKEZ'DEN

6 aylık enflasyonu hesaplamada yıl sonu enflasyon tahminleri önemli bir veri oluyor.

Daha önce Orta Vadeli Programda yüzde 41.5 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon tahmini daha sonraki açıklamalarla yükseldi. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunu açıklarken yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 44'e yükselttiklerini söyledi. Yine Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde tahmin yüzde 44.81 olarak duyuruldu.

YÜZDE KAÇA ÇIKACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı Yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor.

Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor.

Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.

Merkez Bankası'nın tahminine göre Ocak ayında oluşacak 6 aylık enflasyon rakamına göre memurlar için zam oranı yüzde 11. 25 olurken bu oranın değişmesi de gündemde. Gerek SSK ve BağKur emeklileri gerekse memurlar ve memur emeklileri için bir refah payı eklenebileceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında zam oranları düşük çıkan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları ilave puanlarla memurlar ile eşitlenmişti. Şimdi SSK ve Bağ-Kur'dan daha düşük çıkan memur artışlarının da yukarı çekilmesi, ardından her iki kesime de refah payı eklenmesi bekleniyor. Bu karar 3 Ocak'tan sonra veriliyor ve TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe giriyor.

KİM KAÇ LİRA ALACAK

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4. 181 lira aylık ödeme yüzde 11.25 artış ile 4.652 liraya çıkacak.

Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 9.077 lira tutarındaki yardım 10.100 liraya ulaşacak.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memurlara yapılacak zam oranı kadar artırılacak.

Merkez Bankasının tahminine göre hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki artışa göre okul öncesi için çocuk için 4.797 lira, ilköğretimde okuyan çocuk için 7.195 lira, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7.675 lira, yükseköğrenimde okuyan çocuk için de 8. 634 lira ödenecek.

MEMURA YENİ AİLE YARDIMI

Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmine göre eşitleme yada refah payı eklenmeden ortaya çıkan yüzde 11.25 oranındaki Ocak memur maaş artışına göre memurlarda çalışmayan eş için her ay verilen aile yardımı 2 bin 63 liradan 2 bin 295 liraya çıkacak. Çocuk için verilen aile yardımı da 0-6 yaş arası için 436,90 liradan 504,96, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 252,48 liraya yükselecek.