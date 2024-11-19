Verilerle Ocak zammı tahminleri

Ocak ayı yaklaştıkça işçinin, emekli ve memurun alacağı maaş artış oranları da netleşiyor. Son rakam Merkez Bankası’nın anketinden geldi. İşte Ocak artış oranları...

Milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ayı ile birlikte artacak. Çalışan çalışmayan, emekliler, memurlar, işçiler herkes Ocak ayını bekliyor. Emekliler ve memurlar yıl sonu enflasyonuna göre ortaya çıkacak 6 aylık enflasyonu beklerken, işçiler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca kilitlendi.

İPUÇLARI GELDİ

Memurlara yapılacak artış 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal ödenekleri de artırırken, emeklilerin artış oranları da dul yetim maaşlarına yansıyacak. Asgari ücret ile birlikte işçilerin maaş artarken işsizlik ödeneğinden stajyer ücretine, rapor parasından analık ödeneğine kadar birçok gelir de artacak. Asgari ücretlinin maaşındaki artış diğer çalışanların da gelirlerini yukarı çekecek. Enflasyon ile ilgili yıl sonu tahminleri ve öngörüleri de bir bir açıklanıyor. Ancak eldeki verilere göre 4 aylık enflasyon da belirlendi. Buna göre oran yüzde 12.06 olarak çıkıyor. Bu oranı Kasım ve Aralık enflasyonları da eklenince 6 aylık rakam belirlenecek. 6 aylık rakam SSK ve Bağ- Kur emeklisinin direkt enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için de TÜFE farkını ortaya çıkartacak.

SON RAKAM AÇIKLANDI

Merkez Bankası daha önce kendi enflasyon beklentisini yıl sonu için yüzde 44 olarak açıklamıştı. Son olarak da Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44.81 olduğunu duyurdu. Buna göre de 6 aylık enflasyon hesabı şu şekilde gerçekleşti:



Emekliler ve memurlar için enflasyon direkt belirleyici olurken, asgari ücret için enflasyon önemli bir veri olacak. Bu yüzden ortaya çıkacak enflasyon rakamı herkesi etkileyecek.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Emeklilerin ve memurların artışları 6'şar aylık dönemler için yapılıyor., dolayısıyla hesaplamalarda 6 aylık enflasyon oranları dikkate alınıyor. Ancak asgari ücret artışı yıllık olduğu için yıllık enflasyon oranı burada etkili oluyor. Direkt belirlemese de masada konuşulacak en önemli veri olarak duruyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yıllık enflasyona göre hesaplandığında ise yeni asgari ücret şu şekilde gerçekleşiyor:

KİME NASIL YANSIYACAK?

Açıklanan bu tahminden yapılan hesaplamaya göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16.06 çıktığı görülüyor. bu oran emeklilere ve memurlara şu şekilde yansıyor:

AYLIKLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Söz konusu oranlar sadece enflasyondan kaynaklı artışları gösteriyor. Bu artışlar uygulandığında en düşük aylıklar da şu şekilde ortaya çıkacak:

REFAH PAYI BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Söz konusu oranlar sadece enflasyona göre hesaplandığından bunların üzerinde bir artış beklentisi de bulunuyor. Geçmiş dönemlerdeki gibi bir refah payı eklenmesi ya da artış oranlarının eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bütün bu kararlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon belli olduktan sonra veriliyor ve TBMM'de bir yasal düzenleme sonrasında uygulanıyor.