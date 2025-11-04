Enflasyon açıklandı, maaş ve kira artış oranları belli oldu! Gözler maaş zamlarında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 oldu. Verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Böylece Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 oldu.

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Ekim enflasyonunun netleşmesiyle birlikte 4 aylık oranlar da ortaya çıktı. Kasım ve Aralık verileriyle birlikte 2026 yılının ilk 6 ayının artışları da kesinleşecek. Ancak şimdi 4 aylık artışlar da kesinleşmiş oldu. TÜİK, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04, Eylül enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim ayında da aylık yüzde 2.55 artış kaydetti. Böylece Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu. Öte yandan memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu. Açıklanan rakamlar, yılın son çeyreğinde maaş zamları ve kira artış oranları üzerinde doğrudan etkili olurken, geriye sadece Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olması kaldı.



YIL SONUNDA NE OLACAK?

Memurlar ve memur emeklileri açısından bakıldığında 4 aylık verilere göre 5 puanlık enflasyon farkı oluştu. Yüzde 11'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışları yüzde 16.55'e ulaştı. Ekonomistlerle yapılan anketlerde 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında yer alıyor. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94 ile yüzde 13.13 aralığında bekleniyor. Merkez Bankası da 2025 yıl sonunu enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Kasım Cuma günü bu yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Gözler bu toplantıya çevrilmiş durumda. Bu toplantıda yapılacak açıklamalar dikkatlice takip edilecek. Yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni hesaplamalar da yapılabilecek. Öte yandan Eğer Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 olacak. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 oluyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenince memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor. Yapılan hesaplamalara göre memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6-6.5 aralığında farklar oluşuyor. Bu farkın kapatılması da gündeme gelebilir. Böyle bir karar alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı eklenerek memur emeklileri ile artış oranının eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bu konuda karar Ocak ayında verilirse yasal düzenleme gerekiyor.



TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLDU?

4 aylık enflasyon oranına göre taban maaşlar da yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı şu anda 16.881 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altındaki maaşlara seyyanen ödeme yapılıyor.

Yüzde 10.25'lik 4 aylık artışa göre yeni rakam 18.611 TL'ye yükseldi. Yıl sonundaki artış tahminlerine göre rakamın 20 bin liraya yaklaşması bekleniyor. Böylece en düşük maaş bu şekilde uygulanırken altında kalan aylıklara seyyanen ödeme yapılacak.



KİRA ARTIŞ ORANI 37.15 OLDU

Kasım ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Kasım ayı için kira artış tavan oranı yüzde 37,15 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 32,87 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 37,15 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

MEMUR MAAŞLARI

