Emekli ve memura enflasyon ayarı

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alanların 2026 yılı için maaş artışları belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında 6 aylık enflasyon artışı alırken, memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 18.60 oldu.

Milyonlarca vatandaşın beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 30.89 olurken Temmuz ayından bu yana 6 aylık oran ise yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Bu oranlar hem emeklilerin hem de memurların maaş artışlarını de kesinleştirdi. Milyonlarca memur ve emekli 2026 yılı için ilk 6 aylık artışlarını bu ay hesaplarında görecekler.



EN DÜŞÜK AYLIK 18 BİN 939

Bu oranlara göre en düşük emekli maaşları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı enflasyon oranında artış yapıldığında 18.939 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.60 oranındaki artışla 27.772 TL'ye yükseldi. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı ise 61.890 TL olarak hesaplandı.



AİLE YARDIMI DA EKLENDİ

Memur maaşları hesaplanırken aile yardımı da eklendi. Buna göre hesaplanan maaşlarda eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubundan iki çocuğu bulunan memura yapılacak aile yardımı maaşlara eklendi. Ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan 1000 TL'lik seyyanen artış da maaşlara yansıtıldı.

Yapılan artış oranları sosyal yardımları da değiştirdi. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi sosyal yardımlar da yüzde 18.60 oranında arttı. Emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar. SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.



TAZMİNAT TAVANI ARTIRILDI

Kıdem tazminatına uygulanan tavan ücret de memur maaşlarına yapılan artış oranında yükseltildi. Buna göre yeni tavan tazminat 63 bin 948 lira olarak uygulanacak. Bu aydan sonra işten çıkartılan bir çalışanın alacağı yıllık en yüksek tazminat bu rakam olacak. Rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek. Bu oranlara göre bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL'ye çıkmış oldu.



TABAN AYLIK HESAPLAMASI

Belirlenen yeni taban emekli maaşı SSK ve Bağ- Kur emeklileri için uygulanacak. Emekliler kök maaşlarına yüzde 12.19 artış yapacak. Çıkan rakamın yüzde 4'ü de ek ödeme olarak eklenecek. Ortaya çıkan rakam eğer 18.889 liradan daha düşükse kalan kısım Hazine tarafından eklenecek. Ocak ayından itibaren 18.889 TL'den düşük emekli maaşı olmayacak.



YASAL DÜZENLEME İLE GÜNDEMDE

En düşük emekli maaşı son dönemde enflasyon artış oranına göre yükseltiliyor. Ancak Hükümet yeni bir rakam da belirleyebilir. Bu belirlenen ya da enflasyon ile artırılan yeni rakam bir yasal düzenleme ile TBMM gündemine gelecek. Çıkacak yasa ile uygulama başlayacak. Yasa emekli maaş ödeme günlerine yetişirse ödeme yapılacak. Yetişmez ise daha sonraki günlerde aradaki fark emeklilerin hesabına yatırılacak.



DUL VE YETİM MAAŞLARI DEĞİŞİMİ

Dul ve yetim maaşları da Ocak ayından itibaren artırılacak. Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kurlu ise dul yetim maaşları yüzde 12.19 oranında memur ise yüzde 18.60 oranında artırılacak.

MAAŞ ARTIŞLARI NETLEŞTİ

Yıllık enflasyon: Yüzde 30.89

6 aylık enflasyon: Yüzde 12.19

Memur enflasyon farkı: 6.85

Memur ve memur emeklisi artışı : yüzde 18.60

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 18.939 TL

En düşük memur emeklisi maaşı : 27.772 TL

En düşük memur maaşı: 61.890 TL











Kira artış oranı: % 34.88

Kıdem tazminatı tavanı: 63.948 TL

Bedelli askerlik: 333.089 TL