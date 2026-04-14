Annelere yeni izin dönemi

TBMM'de bu hafta onaylanması beklenen yasa teklifi ile annelerin ve babaların izinleri artıyor. Anneler arzu ederse izin süresini esnek olarak da kullanabilecek.

Milyonlarca anne babanın merakla beklediği izin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili yasa teklifinin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni teklifle hem anneler hem de babalar daha uzun izin kullanabilecek. Tasarıda özellikle anneler için esneklik de tanındı. Mevcut yasalarımızda anneler, ister memur olsun isterse özel sektörde çalışsın doğum izinlerini 16 hafta yani 4 ay olarak kullanıyor. Bunun 8 haftası doğumdan önce 8 haftası ise doğumdan sonra kullanılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte doğum öncesi 8 hafta korunurken doğumdan sonraki süre iki kat artırılarak 16 haftaya çıkartıldı. Anneler yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra doğumdan önce 8 hafta izne ayrılacak. Doğumdan sonra ise 16 hafta yani 4 ay izin kullanabilecek.

5.5 AYA KADAR UZAYABİLECEK

Yeni tasarı annelere bu konuda esneklik de tanıdı. Anneler isterlerse doğumdan önceki 8 haftalık bölümün bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek. Ancak burada doğum öncesi sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelemek gerekecek. Kadın memurlar da doktor raporu olmak kaydıyla isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek. Böylece anneler sağlıkları elverdiği ölçüde doğum sonrası çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilecek. Bu süre 5.5 aya kadar uzatılabilecek.

BAŞKA İZİNLER DE VAR

Analık izinlerinden sonra anneler isterlerse ücretsiz izin hakkını kullanabilecek. Bu işveren ile anne arasında anlaşmayla olacak. Ancak annelerin ayrıca yarı zamanlı çalışma hakları da bulunuyor. Burada çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek. Ayrıca isteyen anne çocuk ilk öğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarım maaş alabilecek. Babalık izinlerinde de işçi ve memur arasındaki fark kaldırılıyor. Kamuda ve özel sektörde çalışan tüm babalar eşinin doğum yapması halinde 5 gün olan izin süresini 10 gün olarak kullanabilecek. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.