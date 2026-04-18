Emekliye refah payı

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz artışı yüzde 17.08 olarak hesaplandı. Bu sonuçlara göre memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 12.86 artış alacak. Aradaki fark refah payı ile kapatılabilir. Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayı maaş artış hesapları yapılmaya başladı. Son olarak 3 aylık enflasyon verisi belli olurken şimdi de Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları Temmuz ayı için ipuçlarını vermeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kere 6 aylık enflasyon oranında artış alırken, memurlar ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor.

ENFLASYON EKLENECEK

Bu yıl Ocak ayından bu yana 3 aylık vergi belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon yüzde 10.04 olarak gerçekleşti. Bu verinin üzerine Nisan, mayıs ve Haziran enflasyonları eklenecek. Bu konuda Merkez Bankası'nın anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun 2026 yılı için yüzde 17.08 olması bekleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artış anlamına geliyor. Yapılan hesaplamalara göre ise bu sonuçlardan memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme ve 5.48 puanlık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 12.86 oluyor. Böylece Temmuz ayında iki kesim arasında 4,22 puanlık bir fark oluşmuş oldu. Bu fark Ocak ayında yaklaşık 6.5 puandı.

FARK KAPATILIR MI?

Son dönemde zaman zaman SSK Bağ- Kur emeklisinin lehine , zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor.

Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı. Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor. Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme artışlarından faydalanabilecek. Ya da tüm emekliler 6 aylık enflasyona göre artış alacak. İkinci modelde ise emeklilerin zam oranlarıyla ilgili sistemi değiştirmeden düşük kalan oranın refah payı ile yüksek orana eşitlenmesi söz konusu . bu durumda artış oranı düşük kalan kesime refah payı verilmesi gündeme gelecek. Daha önceki yıllarda bu uygulama yapılmış ve artış oranları eşitlenmişti.

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıktıktan sonra artış oranları da kesinleşecek. Bu durumda artış oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına da karar verilmiş olacak. Bunun için özellikle Haziran enflasyonunun beklenmesi de söz konusu olabilir.

TABAN MAAŞ ARTAR MI?

Her Ocak ve Temmuz ayında emeklilere uygulanan en düşük maaş da artırılıyor. Böylece belirlenen rakamın altında kalan tüm maaşlara seyyanen hazine desteği yapılıyor ve yükseltiliyor. Son olarak Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin lira yapılmıştı. Şu anda 20 bin liranın altında maaş ödemesi yapılmıyor. Kök maaşı 20 bin liranın altında olan emeklilere hazine tarafından ödeme yapılıyor ve hesaplarına 20 bin lira yatırılıyor.